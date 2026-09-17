"Мы приумножим в разы". Активистка БРСМ рассказала, как молодежь создает будущее страны

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Особое место заняла тема студенческих отрядов, которые становятся для молодых людей школой профессионального и личностного становления. "В этом году более 70 тыс. студотрядовцев попробовали себя в разных профессиях. Я горжусь, что мы трудились на строительстве Национального музея", - добавила Полина Вавуло. По ее словам, участие в таких проектах помогает молодым людям находить единомышленников, получать практический опыт и вносить вклад в развитие страны. "Мы не ищем момента, чтобы что-то начать, а берем все в свои руки и делаем здесь и сейчас", - подчеркнула активистка.
Полина Вавуло призвала каждого задуматься о личном вкладе в будущее Беларуси и быть готовым ответить на вопрос, что ты сделал для родины. "Мы не просто сохраним все то, что создали наши предки, - мы приумножим в разы", - заключила она.
Молодежный форум "Молодежь. Беларусь. Будущее" - масштабное событие, которое объединило рабочую и учащуюся молодежь, лидеров и творцов, волонтеров и специалистов - молодых патриотов, чьи энергия, талант и преданность родной земле стали живым подтверждением тому, что Беларусь имеет не только великое прошлое, но и сильное настоящее и успешное будущее.
Форум включает шесть тематических блоков. Через выступления спикеров, а это представители патриотических молодежных общественных объединений, движений и других структур, концертные номера и ряд художественных решений раскрываются образы героизма, миролюбия, трудолюбия народа, национального наследия, образ белорусской женщины и молодости.-0-