"Мы остаемся белорусами всегда". Шпилевская о силе духа белорусского народа

"Поэтому я хочу сказать про смыслы и про силу духа белорусского народа. С 1921 года по 1939 годы (это 18 лет) выросло целое поколение, у которого пытались стереть внутри вот эту белорусскость, (поколение. - Прим. БЕЛТА), которое по сути должно было бояться сказать, что они белорусы. Потому что они бы понимали, что никогда не получат даже должности учителя. Их учили на польском языке, матери не пели детям песни колыбельные на родном языке. Их пытались сделать людьми без нации, но они - истинные белорусы. За это время никто не выбил ни из одного крестьянина, который жил на нашей земле, дух белорусскости, осознание того, что он белорус. Как ни старались и как ни стремились это делать. А это была такая тихая политика этноцида. Этноцид - это мягкая сила, которая стирает культурный код, которая стирает нацию без сжигания", - сделала акцент председатель ОО "Белорусский союз женщин".
"Так вот, сила духа белорусского народа (в том, что. - Прим. БЕЛТА) мы остаемся белорусами всегда. Как бы нас не держали под плетками, как бы нас не морили голодом, как бы у нас не отбирали все лучшее, мы - белорусы, и мы это знаем, мы помним, что через многое прошли. И молодое поколение должно это понимать, чувствовать и знать", - поделилась своим видением Ольга Шпилевская.
"Чтобы не повторился 1921 год, когда нас легко было разрезать, а потом была долгая история к воссоединению, и мне кажется, в этом был главный посыл Президента (на молодежном форуме "Молодежь. Беларусь. Будущее", посвященном Дню народного единства. - Прим. БЕЛТА): молодые люди должны помнить и понимать, что им дальше сохранять и бороться за это единство, сохранять и бороться за целостность страны, за ее суверенитет и за независимость", - отметила председатель ОО "Белорусский союз женщин".
"Важно запоминать чувства, смыслы и переживания, которые ты испытываешь, испытывали твои предки, проходя через испытания. И важно извлекать уроки из истории", - добавила Ольга Шпилевская.-0-
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