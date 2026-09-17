Мы готовы отстаивать право быть счастливыми в родной стране - участница военно-патриотического клуба





"Раньше героизм ковали в боях, а сегодня его продают на "Куфаре", выставив орден прадеда. Героизм - это видео, снятое возле "Вечного огня" или на фоне победного салюта 9 Мая? А может, полонизация или этноцид нашего народа? Или "героически" снесенный памятник советскому солдату? Так делают соседние страны", - заявила Полина Рогачевская.





Она подчеркнула, что истинный героизм - это благодарность предкам и бережное сохранение исторической правды, ради которой делается так много в последние годы. "Вы знаете про Сергея Притыцкого, Веру Хоружую, Максима Танка? Это не просто личности в истории, это молодежь, которая любила, рисковала, порой ошибалась. Но никогда не сдавалась. А мы готовы повторить подвиг героев?" - задала вопрос аудитории девушка.





И ответила, что она, член военно-патриотического клуба "Рысь", готова. "Да, и нас много. Это участники клубов и поисковых отрядов, проектов "Прорыв", "Вызов", "Зарница" и "Орленок". Это участники и победители соревнований, конкурсов, олимпиад и просто неравнодушная молодежь, кто успехами и достижениями, ежедневным трудом готов вносить вклад в благополучие нашей страны", - подчеркнула она.





"Мы сильнее, чем кажется. И мы готовы отстаивать право быть счастливыми в родной стране. Потому что "мы - разам"!", - подчеркнула Полина Рогачевская.





Молодежный форум "Молодежь. Беларусь. Будущее" - масштабное событие, которое объединило рабочую и учащуюся молодежь, лидеров и творцов, волонтеров и специалистов, - молодых патриотов, чьи энергия, талант и преданность родной земле - живое подтверждение тому, что Беларусь имеет не только великое прошлое, но и сильное настоящее и успешное будущее.





Форум включает шесть тематических блоков. Через выступления спикеров, а это представители патриотических молодежных общественных объединений, движений и других структур, концертные номера и ряд художественных решений раскрываются образы героизма, миролюбия, трудолюбия народа, национального наследия, образ белорусской женщины и молодости.-0-

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежь готова отстаивать право быть счастливыми в родной стране, отметила член военно-патриотического клуба "Рысь" Полина Рогачевская во время молодежного форума "Молодежь. Беларусь. Будущее" во Дворце спорта, посвященного Дню народного единства, передает корреспондент БЕЛТА.