Мы должны двигаться вперед, опираясь на опыт предыдущих поколений - участник акции "Беларусь адзіная"

Одним из ярких представителей молодежного пула лекторов, которые перед Днем народного единства проехали по всей стране в качестве участников республиканской общественно-политической акции "Беларусь адзіная", стал заместитель начальника социокультурного центра Национальной библиотеки Беларуси Павел Гордеюк. Также 17 сентября во время республиканского форума "Молодежь. Беларусь. Будущее" многие жители нашей страны смогли услышать проникновенное выступление Павла со сцены Дворца спорта. О том, что помогает достучаться до сердец сверстников, какие темы волнуют молодежную аудиторию, которая не хочет оставаться в стороне от дел государственной важности, Павел Гордеюк рассказал корреспонденту БЕЛТА.
- Павел, наш
разговор хотелось бы начать с вашего участия в акции "Беларусь адзіная".
Встречи с учащимися имели большой успех. Об этом свидетельствуют
многочисленные фото и видео в соцсетях, которыми делились участники
акции. Насколько сложно было работать с аудиторией, учитывая, что тема
обсуждалась непростая?
- Говоря о событиях 1921-1939
годов и важности для нашей страны такой даты, как 17 сентября, умышленно
был выбран формат, предполагающий отсутствие торжественности,
лекционности, позволяющий предложенный молодежной аудитории материал
воспринимать не как стандартный урок истории из будней освоения учебной
программы. Для нас важным было не просто рассказать о происходившем, но и
выразить собственное мнение по данной теме, делая акцент на конкретных
историях людей, понятных каждому из нас, получить обратную связь от
ребят. Мы рассказывали, что переживали в те годы наши сверстники,
лишенные возможности открыто говорить на своем языке, получать
образование, права на свою культуру и религию. А также про систему
наказаний за отказ ассимилироваться. Это вещи, которые касаются всех
возрастов, и они не могут оставить равнодушным. Считаю, что сработал не
только формат, но прежде всего контент: все без исключения сегодня
понимают, что жить в свободной, суверенной стране, которая сама выбирает
свой путь, является нашим главным преимуществом, и уроки истории тому
доказательство.
-
Вы проехали для встреч с молодежными аудиториями по ряду городов,
включая Кобрин, Ивацевичи, Поставы и др. И многие вопросы относительно
вас лично наверняка остались не заданными. В связи с этим, что хотели бы
рассказать о себе?
- Родился я в Бресте, но еще во время
учебы в старших классах вместе с семьей переехал в Минск. После школы
поступил на юридический факультет БГУ, после вуза окончил магистратуру
по специальности "социология", а также отслужил год в армии по призыву
как офицер запаса. Служба моя проходила в Марьиной Горке в 5-й отдельной
бригаде спецназначения. И на сегодняшний день являюсь заместителем
начальника социокультурного центра Национальной библиотеки Беларуси, а
также лектором Белорусского общества "Знание". Когда спрашивают про мою
работу, говорю, что это не просто работа в библиотеке, которая касается
исключительно книг. С нашей командой мы занимаемся соцсетями, привлекаем
молодых активных ребят, которые хотят, чтобы образ нашего алмаза знаний
сиял все ярче, активизируем международное сотрудничество, причем делаем
это с молодым подходом. Я уверен, что то, как будет работать сфера
культуры, к которой относится и наше учреждение, зависит от нас всех. И
Национальная библиотека, в частности, давно перестала быть библиотекой в
привычном формате, а стала местом притяжения аудитории, которая
стремится к новому, поддерживает прогрессивные идеи, любит активность,
движ, поэтому хотелось бы, чтобы молодежь из регионов тоже знала об этом
и становилась участницей наших многочисленных мероприятий.
-
Своеобразной кульминацией акции "Беларусь адзіная" стал форум
"Молодежь. Беларусь. Будущее", который прошел 17 сентября во Дворце
спорта и на котором вы открыто со сцены выразили свою позицию, говоря о
важности сохранения мира. Что для вас стало самым ярким моментом
мероприятия и почему, обращаясь к многотысячной аудитории, вы сделали
акцент именно на этой теме?
-
Самым ярким моментом молодежного форума стало выступление главы
государства, который задал тон всему мероприятию. Такие встречи,
особенно когда идет разговор на равных, без прикрас, о том, как живет
страна, дают возможность понять, какая ответственность лежит на нас,
молодых людях, по сохранению родной Беларуси, стабильной, независимой,
мирной. Перенимая эту эстафету у старшего поколения, все мы должны
понимать, что перед нами стоит непростая задача. Поэтому форум стал
итогом акции "Беларусь адзіная", на котором мы смогли уже на широкую
аудиторию затронуть вопросы, которые беспокоят молодых, на нем голос
молодежи прозвучал еще громче.
Что касается моего выступления, то
отвечу на вопрос о его теме так: можно много мечтать, учиться,
стремиться достигать, но именно мир в твоей стране - это то, что
гарантирует возможность осуществить самые амбициозные планы. И все
задуманное в один момент может перестать иметь значение на долгое время
без мира. Это уже пережили наши прабабушки, прадедушки, прошедшие
сложнейший путь, пожертвовавшие своими мечтами, чтобы у нас снова была
возможность мечтать и творить. И поэтому наше стремление к миру, которое
очень свойственно белорусам, - это то, что нельзя потерять, иначе тогда
мы потеряем возможность мечтать.
-
Согласитесь, работа с молодежью многогранна и затрагивает все сферы
жизни: от создания условий для учебы и работы до организации
развлекательных мероприятий и досуга, профилактики правонарушений. В
вашей деятельности как молодежного лидера еще во времена студенчества
было участие в проекте по профилактике употребления наркотиков. В чем
была его суть и получил ли проект продолжение?
-
Действительно, в рамках сотрудничества с ГУВД Мингорисполкома еще во
время учебы в университете я занимался антинаркотической пропагандой.
Уже тогда на встречах с ребятами мы выбрали тактику разговора на равных и
доносили школьникам и учащимся информацию о вреде употребления
наркотиков и их распространения достаточно простым языком. А в качестве
лучшего восприятия материала, особенно трудными подростками,
демонстрировали интервью, снятые в колониях с осужденными по
наркотическим статьям. Посыл был очень простой. Нахождение на свободе
вовлеченных в такую деятельность - в лучшем случае месяц. Денег
большинство молодых людей, ставших расходным материалом, не получит, а
вот немалый срок в колонии - реальность. Это был хороший опыт, и мы
плавно эту эстафету передали другим ребятам, которые занимаются делом
профилактики сейчас.
Хочу
отметить, что сегодня молодежи уделяется колоссальное внимание в целом.
Как и очень многое дается. И самое главное - не упустить момент, когда
нужно давать ей возможность себя проявить. И не только в плане получения
знаний, отдыха, досуга, но и давать молодым людям почувствовать
ответственность за все это. Ведь главный риск - не потеряться в потоке
нового, не поддаться иллюзии, что это действительно просто так и дается.
Молодых людей необходимо приобщать к общественным организациям,
молодежным движениям, давать возможность реализации на рабочих местах,
права голоса при обсуждении важных политических,
общественно-политических вопросов. Ведь на нас тоже лежит большой груз
ответственности. Чтобы не было потом ни у кого повода говорить, что
нашего мнения не спрашивали.
Молодежь, активная, прогрессивная,
должна двигаться вперед, опираясь на опыт предыдущих поколений. Это и
есть своего рода защита от кризисов.
Фото из архива БЕЛТА,
БЕЛТА.-0-
Общество
30 сентября 2026, 17:07
Мы должны двигаться вперед, опираясь на опыт предыдущих поколений - участник акции "Беларусь адзіная"
Павел Гордеюк
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