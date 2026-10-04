МВД за сутки заблокировало возможность платежей по трем иностранным реквизитам, используемым мошенниками

Правоохранители зарегистрировали девять преступлений, которые совершены с использованием информационно-коммуникационных технологий. Отдел организации обработки мошеннических операций МВД заблокировал возможность платежей в адрес трех иностранных платежных реквизитов, используемых злоумышленниками. Оперативники задержали двух курьеров, которые работали в интересах аферистов.
"По способу совершения противоправных деяний лидирует покупка товаров в интернете. Затем идут вишинг от имени должностных лиц (телефонные мошенничества) и хищения с использованием соцсетей", - рассказали в МВД.
В МВД напомнили: предложения быстрого и легкого заработка или покупки товаров по значительно сниженной цене в интернете неизменно связаны с риском потери денег. Главное правило в общении с мошенниками по телефону - прекратить разговор и сообщить на линию 102.-0-