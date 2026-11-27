27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки милиция зарегистрировала 32 преступления, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, была заблокирована возможность платежей по 23 иностранным реквизитам, используемым злоумышленниками. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МВД.





За сутки в милицию поступило более 300 сообщений о звонках телефонных аферистов. Благодаря оперативности сотрудников органов внутренних дел и бдительности граждан подавляющее большинство злодеяний предотвращено.





Отделом организации обработки мошеннических операций МВД также приостановлены расходные операции по 44 счетам. Кроме того, оперативниками задержан один курьер, работавший в интересах аферистов.





По данным МВД, чаще всего преступники используют телефонные звонки от имени должностных лиц. Также распространены покупка товаров в интернете, хищение с использованием социальных сетей, торговля на финансовых биржах и аренда жилья.





Работа по пресечению мошеннических действий продолжается.





В милиции напоминают: предложения быстрого заработка и товары по подозрительно низким ценам могут обернуться потерей денег. Если вам звонят предполагаемые мошенники, следует немедленно прекратить разговор и сообщить о случившемся в милицию по номеру 102.-0-