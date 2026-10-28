МВД за сутки приостановили расходные операции по 52 счетам после звонков о мошенниках

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки в милицию поступило более 300 сообщений о звонках телефонных мошенников. Зарегистрировано 26 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.



Благодаря оперативной работе сотрудников органов внутренних дел и бдительности граждан большинство преступлений удалось предотвратить. Отдел организации обработки мошеннических операций инициировал блокировку трех фишинговых интернет-ресурсов, имитировавших торговые площадки, банки и другие сервисы. Также заблокирована возможность проведения платежей по 20 иностранным платежным реквизитам, которые использовали злоумышленники. Расходные операции приостановлены по 52 счетам. Кроме того, оперативники задержали трех курьеров, работавших в интересах мошенников.



По данным МВД, наиболее распространенным способом совершения таких преступлений остается вишинг - телефонное мошенничество от имени должностных лиц. Также распространены обман при покупке товаров в интернете и хищения с использованием социальных сетей.



В ведомстве напоминают: предложения быстро и легко заработать или купить товары в интернете по значительно сниженной цене могут быть связаны с риском потери денег.



При подозрительном телефонном звонке милиция рекомендует прекратить разговор и сообщить о случившемся по номеру 102.-0-