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Новости
22:26
В Каире не менее 30 человек погибли при пожаре, вызванном ДТП с участием бензовоза
В мире
22:00
Правда без прикрас. Концерт-реквием "Каждый третий" представили в Екатеринбурге
Общество
21:59
"Торпедо" и "Локомотив" добились побед в играх КХЛ
Спорт
21:45
В Великобритании обанкротилась одна из крупнейших сетей супермаркетов
В мире
21:33
Бобруйские динамовцы проиграли петербургским в матче МХЛ
Спорт
21:29
В Молдове цены на жилье за пять лет выросли вдвое, став недоступными для большинства граждан
В мире
21:11
МВД: технические новинки использовались в практической части командно-штабных учений
Общество
20:55
В Европарламент внесли поправку к резолюции по Ливии с осуждением атаки Украины
В мире
20:44
Голос Президента - голос человека, призывающего к соглашению, которое отодвинет мир от пропасти - эксперт
Общество
20:32
"Нишевые" томаты и огурцы, цветы: где строят новые теплицы в Беларуси
Общество
20:29
Проиграл даже пособие на ребенка. Суд Березовского района ограничил лудомана в посещении игорных заведений
Регионы
20:27
"Детская мечта почувствовать себя принцессой". Финалистки "Леди Беларусь" о конкурсе и переменах в жизни
Общество
20:18
Союзные парламентарии обсудят функционирование объединенной энергетической системы в СГ
Общество
20:09
Военные США совершили подрыв 5 тонн токсичных веществ в штате Айова
В мире
19:59
Дни казахстанского кино стартовали в Минске
Культура
19:53
Вирусы гриппа за неделю не выявлены, а случаи COVID-19 единичны - Минздрав
Общество
19:45
Фестиваль современной хореографии в Витебске собрал гостей и участников из 14 стран
Культура
19:28
Форумы, премии Содружества и тысяча проектов. Гуманитарный фонд СНГ отмечает 20-летие
Общество
19:25
Может ли человек быть генетически невосприимчивым к ВИЧ, рассказал эксперт
Общество
19:11
Презентация книги "Судьбы женщин - судьба единой Беларуси" прошла в Национальной библиотеке
Общество
19:00
В Польше хотят ввести бесполетную зону над своей территорией вдоль восточной границы
В мире
18:52
Совет ЕЭК расширил упрощения для уполномоченных экономических операторов
Экономика