МВД приостановило расходные операции по 70 счетам за сутки после звонков о мошенниках

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки в милицию поступило около 300 сообщений о звонках телефонных мошенников. Зарегистрировано 28 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.





Благодаря оперативной работе сотрудников органов внутренних дел и бдительности граждан большинство преступлений удалось предотвратить.





Отделом организации обработки мошеннических операций МВД инициирована блокировка фишингового интернет-ресурса, имитировавшего торговые площадки, банки и другие сервисы. Также заблокирована возможность платежей по 29 иностранным платежным реквизитам, используемым злоумышленниками, и приостановлены расходные операции по 70 счетам. Кроме того, оперативниками задержан курьер, работавший в интересах аферистов.





В МВД рассказали, что по способу совершения противоправных деяний лидируют вишинг от имени должностных лиц (телефонные мошенничества), обман при покупке товаров в интернете и хищения с использованием соцсетей, а также вымогательство.





В ведомстве напомнили, что предложения быстро и легко заработать или купить товары в интернете по значительно сниженной цене могут быть связаны с риском потери денег. При подозрительном телефонном звонке милиция рекомендует прекратить разговор и сообщить о случившемся по номеру 102.-0-