МВД инициировало блокировку девяти фишинговых интернет-ресурсов за сутки

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция Беларуси за сутки приняла около 400 сообщений о звонках телефонных мошенников. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.



В частности, произошло 34 преступления, которые совершены с использованием информационно-коммуникационных технологий. В МВД инициировали блокировку девяти фишинговых интернет-ресурсов. Речь идет о поддельных торговых площадках, банках или сервисах, идентичных настоящим. Перекрыта возможность платежей по 34 иностранным платежным реквизитам, которые использовали злоумышленники. Приостановлены расходные операции по 45 счетам. Сотрудники милиции задержали двух курьеров мошенников.



Чаще всего белорусы становятся жертвами аферистов, делая покупки в интернете, попадаясь на вишинг от имени подставных должностных лиц. В топе также хищения с использованием соцсетей и фишинг.



"Предложения быстрого и легкого заработка или покупки товаров по значительно сниженной цене в интернете неизменно связаны с риском потери денег. Золотое правило при общении с мошенниками по телефону - прекратить разговор и сообщить в милицию по номеру 102", - акцентировали внимание в МВД.-0-