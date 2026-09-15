МВД дало рекомендации грибникам и напомнило правила безопасности при походе в лес

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В МВД напомнили правила подготовки к походу в лес, а также дали рекомендации, как себя вести, если заблудились, сообщает БЕЛТА.



Практически ежедневно в разных регионах страны в милицию поступают сообщения о грибниках, которые отправились в лес и не вернулись. Большинство заблудившихся - сельские жители старше 70 лет. Подобные происшествия ставят под угрозу здоровье, а иногда и жизнь. В МВД уделяют особое внимание организационным и практическим мероприятиям по розыску потерявшихся в лесу. Налажено эффективное взаимодействие с подразделениями МЧС и общественностью.



Чтобы самим себя обезопасить, нужно правильно организовать поход в лес, придерживаясь правил. "Сообщите родным о возможном маршруте и времени возвращения. Обязательно возьмите полностью заряженный мобильный телефон, желательно с дополнительной батареей. Лучше идти не одному, а с напарником. Одежда должна быть яркой и непромокаемой, обувь - прочной и удобной. Не забудьте о воде, запасе еды, при необходимости - о лекарствах. Пригодятся фонарик и свисток, а также нож, спички, зажигалка и часы", - отметили в МВД, добавив, что при входе в лес нужно обратить внимание на крупные ориентиры поблизости: линии электропередачи, дорогу или просеку. Важно также не сокращать путь по незнакомой местности, особенно по болоту, а также исключить хаотичные передвижения.



"Если все-таки заблудились - не паникуйте. Сразу позвоните родным, а также наберите 1️0️1️, 1️0️2️ или 1️1️2️. Оставайтесь на месте, разведите костер и ждите помощь. Расположиться лучше всего на открытой местности. Периодически подавайте звуковые сигналы голосом или стучите палкой по дереву. Прислушивайтесь сами, пытаясь распознать присутствие человека (шум железной или автомобильной дороги, звук двигателя и сигналы спецтехники, жужжание дрона в небе, крики спасателей), - порекомендовали в ведомстве. - Решив попытаться выйти самостоятельно, не делайте этого ночью. Обязательно выберите цель, визуально проведите прямые линии и следуйте по ним".



Если знакомый не вернулся из леса в назначенное время, нужно сообщить о случившемся в милицию как можно раньше. Не стоит пытаться искать его самостоятельно, важно не откладывать звонок, который может спасти жизнь, добавили в МВД.-0-