МВД: безопасность граждан остается приоритетом для милиции





От имени главы МВД Ивана Кубракова Дмитрий Корзюк приветствовал участников мероприятия. Он поблагодарил жителей района за гостеприимство и активное участие в марафоне. "Мы показали вам этапы развития органов внутренних дел и внутренних войск МВД, роль ветеранов, заложивших прочный фундамент, а также заслуги действующих сотрудников, обеспечивающих правопорядок в стране", - сказал он. Слова признательности были адресованы милиционерам, особенно женщинам в погонах, которые не только несут службу, но и обеспечивают надежный тыл для своих семей.





Марафон "110 лет в едином строю!" в Столине в очередной раз продемонстрировал, что единство милиции и общества, верность исторической памяти и традиционные ценности остаются основой стабильности в стране.





"Безопасность каждого гражданина - для нас приоритет. Важно объединить усилия стражей порядка и общества для сохранения ее высочайшего уровня, который обеспечивается правоохранительными органами республики", - акцентировал Дмитрий Корзюк.





Замминистра также напомнил, что основная цель марафона - побывать во всех уголках республики, показать белорусам достигнутый уровень взаимодействия правоохранительных органов и общества. Маршрут акции уже прошел через Минск, Гомель, Молодечно, Несвиж и другие города. "Большое количество людей стали нашими гостями. Важно, что среди них много детей. Интерактивные локации предоставляют отличную возможность для общения граждан и сотрудников милиции. Люди могут получить компетентные ответы на вопросы, увидеть, чего достигли органы внутренних дел и внутренние войска МВД за свою историю", - сказал он.





Сегодня в Столине участники марафона возложили венки и цветы к Вечному огню у братской могилы советских воинов и партизан. Как символ преемственности поколений и того, что великий подвиг освободителей никогда не будет забыт, рядом со старшими товарищами - воспитанники военно-патриотических клубов.





Еще одна точка - первый в Беларуси музей матери и семьи. Делегация ведомства подробно ознакомилась с экспозицией, которая подчеркивает ключевую роль женщины в сохранении семейного очага, воспитании истинных патриотов и поддержании традиционных ценностей.





Творческая программа, представленная ведомственными коллективами и звездами белорусской эстрады, включала песни о мужестве, любви к Родине, верности долгу и незыблемых милицейских традициях.





Марафон по регионам страны продолжится.-0-

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безопасность каждого гражданина - приоритет для правоохранителей. На этом сделал один из акцентов заместитель министра МВД Дмитрий Корзюк во время общения с журналистами на марафоне "110 лет в едином строю!" в Столине, сообщили БЕЛТА в МВД.