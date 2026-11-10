МВД Беларуси проведет допподготовку некоторых сотрудников после анализа теракта в Кракове

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД проанализировало теракт в Кракове, сотрудники, обеспечивающие общественный порядок, пройдут дополнительную подготовку. Об этом журналистам рассказал министр внутренних дел Иван Кубраков на церемонии, посвященной Дню чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД, передает корреспондент БЕЛТА.





Глава правоохранительного ведомства напомнил о произошедшем недавно в Кракове теракте, когда экстремистски настроенный молодой человек лишил жизни безоружных людей. "Мы сделали выводы из этой и подобных ситуаций. Мы изучаем то, что происходит вокруг нашей страны, особенно вопросы, которые касаются обеспечения безопасности граждан, в том числе в общественных местах. Все сотрудники, которые несут службу по обеспечению охраны общественного порядка, пройдут специальную тактическую и психологическую подготовку к действиям в особых условиях", - сказал Иван Кубраков.





Также белорусские правоохранители проанализировали ситуацию с использованием оружия в Кракове и приняли меры по систематизации работы по контролю за хранением оружия в Беларуси. "Мы стараемся не просто пресечь, но и не допустить каких-либо правонарушений и преступлений в нашей стране. Сегодня милиция находится в постоянной готовности к действиям в особых условиях. Мы будем проводить учения, тренироваться. Белорусские правоохранители сделают все для того, чтобы в нашей стране был мир и порядок, а граждане чувствовали себя в безопасности", - подчеркнул министр.





Стрельба на главной площади в Кракове произошла 7 ноября. 24-летний гражданин Польши в камуфляже стрелял из автомобиля без регистрационных номеров по случайным прохожим. В результате погибли шесть человек, в том числе двое иностранцев. Еще 15 человек получили ранения. Стрелявший был ранен при задержании и умер в больнице. В квартире преступника полиция обнаружила тела его родителей и сестры. Произошедшее расследуется как теракт.





Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил искренние соболезнования народу Польши в связи с жертвами в результате теракта в Кракове.-0-