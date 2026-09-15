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Музыкальные ребусы, командный квиз, видеопривет. Чем впечатлила акция "Беларусь адзіная" молодежь в Жлобине

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
15 сентября 2026, 13:12

Музыкальные ребусы, командный квиз, видеопривет. Чем впечатлила акция "Беларусь адзіная" молодежь в Жлобине

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15 сентября, Жлобин /Корр. БЕЛТА/. Республиканская информационно-просветительская акция "Беларусь адзіная" в формате "молодежь - молодежи" состоялась в Жлобинском государственном колледже сферы обслуживания, передает корреспондент БЕЛТА.

За академический час неформального общения учащиеся погрузились в прошлое, провели параллели с настоящим, выстроили ориентиры на будущее, а также просто получили удовольствие от общения, конкурсов и вкусных сочных яблок.

Перед стартом диалога спикеры обозначили главные принципы встречи: это не лекция и не урок, здесь можно и нужно фотографировать, снимать и задавать вопросы.
Историческую основу праздника - Дня народного единства - обозначил курсант Военно-медицинского института Андрей Лобко. "В 1921 году Беларуси в том ее виде и состоянии, какой вы ее знаете, не существовало. Почти половина земель, тысячи квадратных километров, были переданы Польше", - отметил он и напомнил, что для белорусов, оказавшихся под гнетом, этот период обернулся безземельем, непосильными налогами и тотальной безработицей, а также запретом на родной язык.

Спикеры привели фразу одного из польских министров, которая стала определяющей для таких решений в тот период. "Политик тогда утверждал: "Белорусская этнографическая масса должна быть переделана в польский народ". Заметьте: не интегрирована, а полностью переделана. Речь обо всем, что относится к быту, фольклору, говору, традициям, хозяйственному укладу, а также о лишении политического суверенитета. А масса в данном случае - даже не толпа, а сырой материал или человеческий субстрат", - акцентировал Андрей Лобко.
Заместитель председателя Молодежного совета при Палате представителей, главный специалист управления культуры Минского горисполкома Анна Трухан подчеркнула, что молодежная информационно-просветительская акция проходит в Беларуси с 2021 года. "В этом году она отличается тем, что именно молодежь приезжает на встречи с ребятами. Нам интересно пообщаться со сверстниками, услышать их мнение поделиться своими мыслями, убедиться, что мы вместе смотрим в одном направлении, вместе строим страну своего будущего. Мы уже побывали в Брестской области, там был очень теплый прием. Мы подчеркиваем, что мы - не лекторы, не преподаватели и даже не старшие товарищи, а единомышленники и друзья", - обозначила она, отметив, что на таких встречах готовы отвечать на вопросы по абсолютно разным темам, не ограничиваясь историей Дня народного единства. "Творчество, развитие, карьера - мы открыты для любых тем", - заверила девушка.
Командный квиз, музыкальные ребусы, съемка видеопривета из Жлобина всем участникам акции - время пролетело незаметно.
Учащаяся второго курса Дарья Ступакова, будущий пекарь-кондитер уверена, что такие исторические события и знаковые даты должен помнить каждый. "Единство - это та сила, которая помогла разным поколениям белорусов преодолеть страшные испытания и с достоинством пройти военные годы. Нам нельзя забывать историю своей страны, важно знать, откуда наши корни и благодаря кому мы живем и развиваемся в таких условиях, когда для нас открыты все возможности", - сказала она. "Испытываю гордость за наших людей. А когда в городе видишь лица наших титулованных спортсменов на билбордах, тепло на душе становится", - добавила девушка.
Первокурсник колледжа Матвей Рутковский уверен, что значение понятия единства - в самом простом: "Это народная сила, когда в трудной ситуации люди помогают друг другу, когда все вместе могут достигнуть больших результатов. И этот праздник - День народного единства - напоминает нам об этом. Мы должны любить нашу страну, знать и уважать ее прошлое, никому не отдавать ее независимость. В единстве можем преодолеть любые трудности".
Данила Шаповалов учится на втором курсе на электромонтера по оборудованию и ремонту электросетей. "По моему мнению, День народного единства имеет большее значение. Единство - это не только дата в календаре, а часть ежедневной жизни наших людей, белорусов. Мы всегда все вместе. И я выбрал для себя такую рабочую профессию, которая несет пользу людям. Для меня важно, что результат такой работы виден сразу. Когда чиню проводку или собираю щиток, понимаю, что от этого зависят комфорт и уют в чьем-то доме, квартире. И так каждый из нас, если будет четко и качественно выполнять свои обязанности (печь хлеб, строить дома), вносит вклад в развитие страны. В этом тоже наше единство", - поделился он.

Также такая встреча состоялась сегодня и в Жлобинском государственном металлургическом колледже.

Акция "Беларусь адзiная" приурочена ко Дню народного единства. Она проходит во всех регионах страны.-0-

Фото Марины Васильевой
Теги
День народного единства Жлобин молодежь
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