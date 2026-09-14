Мужчина пытался скрыть от таможенного контроля 5 тыс. евро в упаковке с салфетками





Сокрытые денежные средства изъяты. В отношении 44-летнего мужчины Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.2 ст.15.1 КоАП.-0-

14 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Водитель легковушки в пункте пропуска "Бенякони" пытался скрыть от таможенного контроля 5 тыс. евро в упаковке с салфетками. Об этом БЕЛТА сообщили в ГТК.Как рассказали в ведомстве, гражданин Беларуси въезжал из Литвы через пункт пропуска "Бенякони" на легковом автомобиле марки FIAT. Для пересечения границы он выбрал зеленый коридор. При устном опросе сотруднику таможни он сообщил, что перемещает 5,5 тыс. евро и 200 рублей. Однако во время контроля из его барсетки была извлечена упаковка с влажными салфетками, внутри которой находились не заявленные 5 тыс. евро.