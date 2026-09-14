14 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Водитель легкового автомобиля Fiat спрятал в упаковке с салфетками 5 тыс. евро, намереваясь их сокрыть от таможенного контроля, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.
Гражданин Беларуси въезжал из Литвы через пункт пропуска "Бенякони", где для пересечения границы выбрал зеленый коридор. При устном опросе сотруднику таможни он рассказал, что перемещает 5,5 тыс. евро и 200 рублей. Такая информация вызвала сомнения у инспектора. В результате контроля из барсетки извлекли упаковку с влажными салфетками, внутри которой находились незаявленные 5 тыс. евро.
Сокрытые денежные средства изъяты. В отношении 44-летнего мужчины начат административный процесс в соответствии с ч.2 ст.15.1 КоАП Беларуси.-0-
Общество
14 сентября 2026, 18:06
Мужчина пытался незаконно ввезти в Беларусь валюту в упаковке с салфетками
Фото ГТК
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