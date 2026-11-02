Музейный работник на один день стала художником Добрушского фарфорового завода

Создали музей вместе

Прежде чем отправиться вместе с Юлией на ЗАО "Добрушский фарфоровый завод", чтобы принять участие в рождении знаменитого фарфора, мы побывали в Музее истории города Гомеля, который расположился в домике графа Румянцева. Руководит этим уникальным проектом Юлия Купреева с момента основания музея - с 2009 года.





- Когда мы стали собирать фонды, только что организованному учреждению сильно помогли коллеги Гомельского дворцово-паркового ансамбля, где я и начинала свою профессиональную деятельность после окончания Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. Они передали нам на хранение ряд экспонатов, за что мы искренне им благодарны, - подчеркивает Юлия.





И все же большинство экспонатов принесли в музей сами гомельчане.





- Жители города сразу же откликнулись на наш призыв: "Создадим музей истории города вместе". Люди несли нам (в основном в дар) комоды, стулья, буфеты, столы и другую мебель, предметы обихода прошлых времен, - Юлия Святославовна ведет нас по залам, один из которых стилизован под гостиную, другой - скромную спальню.





В столовой дворянского особняка рубежа XIX-XX веков





В богатых залах и спальнях - роскошные шкафы с "коронами" искусного резного декора, в тон им - столовые гарнитуры с круглыми столами, секретерами, стульями. Органично смотрятся фисгармонь и пианино времен Российской империи. Что тут скажешь, семья графа Румянцева знала толк в красоте и умела окружать себя роскошью и полезными предметами быта. У тех, кто жил в этом прекрасном городе после революции, обстановка была скромнее, но также сильно отличалась от той, что появилась в XXI веке.





А настоящей вишенкой на торте всей этой музейной красоты стала уникальная столовая утварь: самовар, фарфоровые и фаянсовые вазы для фруктов, чашки с блюдцами, тарелки.





- Посуда, представленная в музейной коллекции, относится к началу и середине ХХ века, - говорит Юлия, знакомя нас с экспонатами и их историей. - Здесь есть, например, изделия Дулевского фарфорового завода, заводов "Товарищество фарфоровых и фаянсовых изделий М. С. Кузнецова", Будянского фаянсового завода "Серп и Молот". Имеются чайные пары китайского и немецкого фарфора того времени, чешская, французская, японская посуда, конечно же, изделия нашего Добрушского фарфорового завода, который был создан в 1978 году.





Из "черепка" родится "Бутон"

На ЗАО "Добрушский фарфоровый завод" нас уже ждали. Встречающие сразу добавляют интриги: предлагают заглянуть в зеркало, установленное на центральной проходной.





- Только на секундочку посмотрите в него! Уверена, что потом скажете, что побывали у нас не зря, - с улыбкой говорит начальник службы управления качеством Наталья Додыркина.

Заглянуть в зеркало, установленное на центральной проходной





Заглядываем… А спустя три часа, возвращаясь через ту же проходную, убеждаемся: и зеркало, и Наталья Анатольевна не обманули! Таких производств нашим журналистам, побывавшим на десятках заводов ближнего и дальнего зарубежья, еще не доводилось встречать. Но это будет потом - через три часа, которые для нас пролетят как один миг, а для героини проекта Юлии Купреевой - еще быстрее.





Наталья Додыркина для полноты представления о фарфоровом производстве предложила Юлии поработать многостаночницей.





- Давайте сперва зайдем на участок ручного литья литейно-формовочно-обжигового цеха. Там я вас познакомлю с мастером с 27-летним опытом работы - литейщиком фарфоровых изделий Натальей Концевой. Это с ее легкой руки создаются сотни самых разных видов фарфоровой посуды в смену.





Не проходит и двух минут, как Юлия Святославовна, облачившись в рабочий белый халат, становится у полки с гипсовыми формами, где уже "созрел" целый ряд чайных чашек под названием "Бутон". Наталья Концевая одну за другой освобождает застывшие на стенках форм чашки. Их здесь называют "черепки", они рождаются в гипсовых горшочках-домиках, состоящих из двух половинок и донышка, сцепленных специальным замочком.

Юлия Купреева освобождает "Бутоны" из гипсовых форм





- А теперь попробуйте вы, дорогая ученица, - предлагает Наталья Петровна, доставая чашки цвета какао с молоком после первых минут сушки. Лишь после двух обжигов и глазурования они приобретут узнаваемый белый цвет.





Юлия Купреева становится рядом с мастером и начинает освобождать "Бутоны" из гипсовых форм, выставляя заготовки на особую полку, где они будут высыхать.





- Готовый мастер! Осталось только научить вас заливать шликер (фарфоровую массу) в гипсовые формы, в которых и рождается посуда, - хвалит Наталья Концевая.





Фирменный цвет завода

Наблюдающая за процессом Наталья Додыркина обращает внимание, что чашка после всех манипуляций (сушки, закалки) станет меньше: ее объем будет 200 мл. Юлия Святославовна берет уже готовую чашку "Бутон" и сравнивает с той, которую только что поставила на полочку сохнуть. Действительно, "черепок" оказался крупнее того изделия, которое окажется на финише.





- Смесь белой глины (каолина), которая, кстати, также используется в косметологии, с тугоплавкой темной делает наш фарфор красивым и надежным, а еще экологически безопасным. Качество - мирового уровня, - поясняет Наталья Додыркина.





Вскоре мы покидаем участок ручного литья, идем вдоль длинных печей, где фарфоровая посуда проходит первый обжиг, оказываемся на участке ручного глазурования изделий. Здесь нашей героине предлагают поработать над покрытием тарелок, мисок и другой посуды, которой из-за сложной конфигурации трудно пройти машинную глазуровку. Юлия быстро осваивает технику - и на некоторое время занимает место работницы, окуная несколько чашек в раковину с глазурью. Наблюдающая рядом глазуровщица, которая, кстати, в смену покрывает глазурью порядка 8 000 изделий, перепроверяет за ученицей и одобрительно кивает: "Хорошая работа".

Глазурование фарфора - процесс увлекательный





После покрытия посуда отправляется в накопитель, а оттуда - на обжиг, в ту самую печь, вдоль которой мы только что проходили.





- Посуда подвергается обжигу целыми партиями. Чтобы изделия приобрели узнаваемый глянцевый блеск глазури, в печи они проводят 8 часов. Печи, кстати, работают практически круглосуточно. Останавливаются только на новогодние и другие праздники, а также на техобслуживание и ремонт. Люди трудятся в две смены, - рассказывает Наталья Додыркина.

Посуда после второго обжига





В живописном цехе №4 мастер-класс для героини проекта "Большая перемена" проводит живописец Галина Путрина. Она приглашает Юлию присесть рядом с ней за рабочий стол. Здесь все готово для росписи по фарфору. В центре - стопка разномастных кисточек, емкости с красками, стеклянная палитра, тарелочки, чашки и другие важные для художника вещи.





- Что бы вы хотели нарисовать? - спрашивает гостью Галина Анатольевна.





- Цветы льна, - тут же отвечает Юлия и показывает в телефоне образец рисунка.





Живописец Галина Путрина раскрывает секреты росписи фарфора





Художник начинает выводить тонкие линии на белом фарфоре. Вскоре контуры будущего шедевра готовы. Мастер предлагает ученице выбрать две кисточки из коллекции инструментов.





- Те, что тоньше, - для нанесения точек, тонких линий, например, стебельков. А вот те, что объемнее, - для широких мазков, например, для лепестков, - объясняет наставница начинающему живописцу. - Также здесь есть кисти, которые сделаны из беличьих и колонковых шерстинок, с их помощью можно нанести на фарфор любую деталь. У вас все получится - начинайте!





Дважды повторять не приходится: роспись посуды началась!





- Давайте отработаем форму мазка. Здесь прижимайте кисточку, чтобы линия была более широкой, а вот в этом месте уже не нужно давить сильно.





Вскоре из-под кисти начинающего живописца выходят изящные лепестки и стебельки цветков льна. И вдруг учитель и ученица (после недолгих обсуждений) стирают такой прекрасный, на наш неискушенный взгляд, рисунок. Потом они начинают наносить краску на тарелочку заново.





- В чем дело? Зачем убирать такую красоту? - интересуемся мы.





Начальник цеха Оксана Дроконова поясняет:





Начинай сначала!

Живописцы Добрушского фарфорового - заводская элита





Мастер-класс продолжается. Юлия Святославовна шлифует полученные навыки на той самой тарелочке. Рисуют - стирают. Начинают заново. В конце концов решают раскрасить не тарелку, а кружку. Все готово. Работой довольны мастер и ученица.





За процессом наблюдает начальник живописного цеха №4 Оксана Дроконова.





- Юлия - способная ученица. Она отлично справилась с нанесением рисунка, - оценивает работу героини проекта "Большая перемена" Оксана Дроконова и обращает внимание на то, что уже готов сертификат, которым подтверждается, что Юлия Купреева приняла участие в мастер-классе по росписи фарфоровой посуды, успешно освоила основы декоративной росписи и создала авторское изделие.





Мы не спешим покидать Добрушский фарфоровый завод - знакомимся с лучшими работами мастеров фарфоровых дел, собранных на специальном стенде. Оценивая их оригинальность, высокий художественный вкус и качество, понимаем, что белорусский фарфор ценят не только наши соотечественники, но и зарубежные покупатели. Даже чехи, знаменитые на весь мир своим фарфором, не так давно делали заказ на изготовление посуды в Добруше.





Уходя с завода, опять проходим перед зеркалом. Наша героиня заглядывает в него еще раз и говорит:





- Правда! Было очень интересно!





Через неделю-другую героине проекта "Большая перемена" предстоит забрать свое авторское изделие в фирменном магазине предприятия в Гомеле.





| Тамара Маркина, газета "7 дней"; фото Марины Васильевой.





Научиться делать красивую посуду, покрывать ее глазурью, а еще стать живописцем и собственноручно расписать тарелку или чашку. Как вам такая идея? Многим она придется по душе. Вот и героине проекта "Большая перемена" Юлии Купреевой, заведующей филиалом "Музей истории города Гомеля" ГУ "Музейно-художественный центр г. Гомеля", она понравилась.Дворянские, шляхетские и обывательские комнаты обставлены уникальной мебелью конца XIX - начала XX веков. Сразу видно, что когда-то эти вещи были неотъемлемой частью быта местной знати и простых горожан, живших в Гомеле до и после революции.Осмотрев музейную коллекцию, вместе с Юлией Купреевой отправляемся в Добруш - на фарфоровый завод. Отличный повод сравнить: далеко ли шагнули мастера за прошедшие десятилетия, как изменились технологии и сама посуда? А наша героиня решила не ограничиваться экскурсией, а попробовать себя в деле - поучаствовать в создании фарфорового изделия.- Отлично, синий - фирменный цвет нашего завода, - говорит специалист. - Давайте с вами поработаем на вот этой тарелочке. Нанесем на нее контуры будущего рисунка.Юлия Купреева, как примерная ученица, четко следует указаниям художницы. Лепестки рисует более широкой и короткой кисточкой. Потом берет вторую - и выводит стебелек и листочки. Наставница советует не спешить и не бояться творить. Как нам кажется, у Юлии Святославовны все это очень хорошо получается.- В нашем случае важно не количество раскрашенной посуды, а качество работы и мастерство начинающего художника. Ученик после мастер-класса сможет забрать созданное им произведение домой. Но только после того, как оно пройдет обжиг.Так устроен процесс обучения росписи фарфора. У художника ювелирная работа, он тонко чувствует каждый нажим кисточки, каждый мазок. Этому обучает и ученика. Есть и еще одно условие: рисунок должен нравиться самому автору. Если он ему покажется каким-то не таким - заново. При этом необходимо учитывать технологию. Если краски на посуде оказывается много, то она во время обжига может закипеть. Такого допустить нельзя. В росписи важны чувство меры и точность."Ваше внимание к деталям, художественный вкус и стремление к самовыражению заслуживают восхищения. Пусть это станет началом большого пути", - говорится в сертификате.