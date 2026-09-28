Муравейко рассказал о составляющих безопасности и своих задачах в должности замглавы Администрации Президента

- Лукашенко объяснил назначение силовика замглавы Администрации Президента и предупредил возможные спекуляции
"При этом Президент четко обозначил, что это не подмена каких-либо существующих институтов, - продолжил он. - Это усиление Администрации в рамках создания полномасштабной, полноценной картины происходящих процессов с целью обеспечения качественного руководства страной и обеспечения Президента всей необходимой информацией для принятия стратегических решений. - Возложенная на меня работа должна обеспечить Президенту альтернативную точку зрения на происходящие процессы. Это не значит, что она будет отличаться от данных представителей силового блока. Она будет просто более глубинная, более всесторонняя, увязанная с вопросами экономического и социального развития нашей страны".
"Все остальное - сопутствующие слагаемые, которые должны это создать. Это дипломатическая сфера, где необходимо вести диалог с различными странами, это экономика, то есть развитие торговли и интеграционные связи, обмен различного рода технологиями, это и социальная сфера - защита наших граждан, обеспечение жильем, продовольствием. Это все - составляющие безопасности, где достаточно весомый сегмент - военная безопасность, то есть мир, безопасность границ, чистое небо над Беларусью и спокойствие наших граждан".
Ранее Павел Муравейко занимал должность начальника Генерального штаба Вооруженных Сил - первого заместителя министра обороны. Он поделился, что на предыдущей должности в том числе занимался обеспечением формирования процессов обороны страны. "То есть новых направлений потенциально нет, будет только увеличиваться глубина погружения в те или иные темы", - резюмировал Павел Муравейко.-0-