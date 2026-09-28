Муравейко простился со Знаменем Минобороны

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Павел Муравейко простился со Знаменем Министерства обороны в связи с назначением заместителем главы Администрации Президента Беларуси, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.
Он обратил внимание: пройдя командирские должности тактического уровня, Павел Муравейко два десятилетия трудился в главном оперативном управлении Генерального штаба. Причем почти половину из этого времени - в должности его начальника.
Виктор Хренин подчеркнул: именно Павел Муравейко является одним из ключевых разработчиков основных документов стратегического планирования: обновленной Концепции национальной безопасности и Военной доктрины. Позднее, уже в должности начальника Генерального штаба Вооруженных Сил - первого заместителя министра обороны он руководил процессом приведения национального законодательства в соответствие с новой Военной доктриной.
"Генерал-майор Муравейко - настоящий пример для подражания, опытный, умный руководитель и организатор, чуткий и отзывчивый человек, который на всех должностях имел огромное уважение и непререкаемый авторитет среди коллег и подчиненных. Уверен, что и в дальнейшем на новой должности на благо родной Беларуси вы сможете с максимальной пользой реализовать опыт, приобретенный за время службы в Вооруженных Силах", - сказал министр обороны.
Павел Муравейко обратился к офицерскому корпусу Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил и поблагодарил офицеров за совместную службу.
Решением коллегии Министерства обороны за многолетнее исполнение воинского долга, усердие и отличие по службе, достигнутые успехи в служебной деятельности генерал-майор Павел Муравейко занесен в Книгу почета Вооруженных Сил.-0-