Муравейко подключится к контролю за стратегическими проектами и работе с обращениями граждан

Дмитрий Крутой пояснил, что главе государства поступает огромное количество обращений, в том числе из социальных сетей. И из всего этого массива надо определить наиболее важные темы, которые действительно требуют внимания со стороны Президента.
"Проводится работа внутри Администрации по совершенствованию деятельности этого подразделения. Я думаю, что координацию этой работы тоже возглавит Павел Николаевич", - добавил глава Администрации Президента.
Сам же Павел Муравейко в комментарии журналистам отметил, что в новой должности ему предстоит посмотреть на происходящие в стране процессы с другого ракурса. "Чтобы можно было гарантировано обеспечить безопасность страны", - подчеркнул он.
Как сообщалось, в конце сентября Александр Лукашенко назначил Павла Муравейко заместителем главы Администрации Президента. Глава государства заметил, что эту кандидатуру ему никто не рекомендовал, это было его личное предложение и решение, отчасти неожиданное как для нынешнего руководства Администрации Президента, так и для Госсекретариата Совета безопасности, военных. "Поэтому будьте свободны от всех", - сказал Александр Лукашенко.
Он подчеркнул, что это кадровое решение направлено на то, чтобы получить альтернативную точку зрения на ситуацию в Вооруженных Силах от грамотного, профессионального человека. "Альтернативная, конкурентная точка зрения должна существовать на самом высоком уровне. Это мне нужно. Я хочу, чтобы наши Вооруженные Силы были готовы к самым серьезным столкновениям, мероприятиям, чтобы их избежать, - заявил белорусский лидер. - Наша цель одна - защитить тот кусок земли, на котором мы живем".-0-