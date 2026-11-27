Вихрь классических танцев во имя добра: как "Васильковый бал" ОАО "АСБ Беларусбанк" вновь объединил сердца









Помощник министра обороны по вопросам военной экономики и финансам - начальник главного финансово-экономического управления Министерства обороны Игорь Можиловский поделился своими эмоциями заметил, что сегодня в мероприятии участвуют люди разных профессий и поколений. "Что нас всегда объединяет? Сегодня ОАО "АСБ Беларусбанк" нас собрал по совершенно хорошему, доброму случаю: для возможности оказать помощь людям, которые в ней нуждаются. Для нас, как для военнослужащих, не побоюсь этих слов, чувства товарищества, помощи, ответственности - это не просто слова. Они лежат где-то внутри каждого из нас. И, что самое удивительное, сегодня, глядя на это мероприятие, хочется отметить, что эти чувства объединяют людей, которые стоят за границами военной службы. И, что самое приятное, этими чувствами располагают все жители нашей страны", - добавил он.





Член Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель правления ОАО "АСБ Беларусбанк" Виктор Ананич приветствуя участников, гостей и курсантов, подчеркнул, что без единомышленников этот праздник просто не состоялся бы. "В прошлом году мы решили попробовать - и провели его. Буквально вчера в интервью меня спросили о благотворительных инициативах банка. Я ответил, что их восемь, но понял: у нас их уже девять. Потому что то, что мы делаем сегодня с вами, - это прекрасно", - сказал Виктор Ананич.





Отдельно он обратил внимание на то, что по решению главы государства Александра Лукашенко этот год объявлен Годом белорусской женщины. "Это не просто так. Вы знаете, насколько мудр наш Президент, насколько он понимает жизнь и ценит именно вклад женщины - в работе, в политике, в любом деле. Где бы ни была женщина, она - надежная опора. Многие наши инициативы и программы получили путевку в жизнь именно благодаря женщинам", - отметил председатель правления банка.

По словам Виктора Ананича, этот праздник объединяет людей, которых можно назвать людьми именно благодаря их большому сердцу и умению сопереживать тем, кто нуждается в поддержке. По словам Виктора Ананича, этот праздник объединяет людей, которых можно назвать людьми именно благодаря их большому сердцу и умению сопереживать тем, кто нуждается в поддержке.

В основе - милосердие белорусской женщины и искреннее желание творить добро





В мероприятии принимало участие 18 пар. Первым танцем на балу стал полонез. Как отметил распорядитель бала, именно он до сих пор традиционно открывает их по всему миру. Танец представлял собой своеобразное шествие в ускоренном темпе, как представление участников бала.





Далее гости смогли поучаствовать в одной из бальных игр. Некоторые кавалеры при входе получили ленту, а дамы - розу. Суть игры заключалась в том, чтобы найти свои пару по одинаковому цвету ленты и розы. А затем гости вместе исполнили танец.





Председатель Белорусского союза женщин ОАО "АСБ Беларусбанк", идейный вдохновитель мероприятия Алла Райцес рассказала о целях и особенностях второго по счету "Василькового бала". По ее словам, проведение благотворительного события в Год белорусской женщины носит особый символический характер.

"В основу проекта легло милосердие белорусской женщины и ее искреннее желание творить добро. Способ не так важен - это может быть реальная материальная помощь или поддержка", - отметила Алла Райцес. "В основу проекта легло милосердие белорусской женщины и ее искреннее желание творить добро. Способ не так важен - это может быть реальная материальная помощь или поддержка", - отметила Алла Райцес.

Она подчеркнула, что в этом году формат бала приобрел новый ракурс. Мероприятие объединило будущих специалистов финансовой сферы - молодых сотрудников банка, и курсантов Военной академии, представляющих честь и доблесть Вооруженных Сил Беларуси. К ним присоединились представители социально ориентированного малого и среднего бизнеса, лидеры общественных организаций и трудовой коллектив банка. Она подчеркнула, что в этом году формат бала приобрел новый ракурс. Мероприятие объединило будущих специалистов финансовой сферы - молодых сотрудников банка, и курсантов Военной академии, представляющих честь и доблесть Вооруженных Сил Беларуси. К ним присоединились представители социально ориентированного малого и среднего бизнеса, лидеры общественных организаций и трудовой коллектив банка.





"Мы всегда стремимся помочь тем, кто в этом нуждается больше всего: больным детям, одиноким женщинам. Сегодняшний акцент сделан на помощи особым детям. Даже если речь идет о десяти ребятах, переданное оборудование поможет им в реабилитации и значительно облегчит жизнь их семей", - пояснила Алла Райцес.





Говоря о перспективах благотворительной деятельности, председатель анонсировала традиционную акцию "Елки желаний", которая пройдет уже через три недели. Это будет шестой год проведения проекта.





"Мы приглашаем детей из многодетных семей, детей, оставшихся без попечения родителей, а также воспитанников детских домов семейного типа. Общественные организации наряжают елки, развешивают записки с детскими мечтами, а затем исполняют эти желания", - рассказала спикер.

Еще одним танец стал вальс. Распорядитель бала подчеркнул, что в нем, гармония ценится гораздо выше эпатажа. Он учит чувствовать партнера и двигаться, как единое целое, поэтому так часто объединяет сердца. Еще одним танец стал вальс. Распорядитель бала подчеркнул, что в нем, гармония ценится гораздо выше эпатажа. Он учит чувствовать партнера и двигаться, как единое целое, поэтому так часто объединяет сердца.





Участники благотворительного "Василькового бала" - специалист ОАО "АСБ Беларусбанк" Полина Уласовец и курсант четвертого курса Военной академии Мирослав Ярмолинский - рассказали, что перед мероприятием прошли отбор и долго репетировали. По словам Полины, партнерам удалось быстро найти общий язык, а оба танца они освоили примерно за два часа. Девушка призналась, что немного волнуется, но чувствует поддержку своего партнера.





Для Мирослава участие в балу не стало первым танцевальным опытом: до поступления в академию он уже выступал на подобных мероприятиях. Курсант отметил, что готов был всегда поддержать партнершу и помочь ей справиться с волнением. "Мы с партнершей сразу приняли друг друга. Танцевали с легкостью и радостью", - поделился результатом работы он. Курсант поставил перед собой цель попасть в будущем на традиционный новогодний бал.





Следующий танец - полька - являлся воплощением радости - искрометного, задорного и веселого. В нем столько энергии и легкости, что устоять на месте просто невозможно, отметил распорядитель бала.

Самое большое начинается с малых шагов





Как и в 2025 году, ключевой целью "Василькового бала" остается адресная помощь детям с инвалидностью: исполнение 10 желаний особенных детей, подопечных ОО "Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам". Среди желаний средства реабилитации: специальные стульчики, велотренажеры, комплектующие для речевых аппаратов.





Все желания детей были представлены в форме лотов, которые приобрели корпоративные клиенты. Например, ОАО "АСБ Беларусбанк" выкупил лот реабилитационный стульчик для Анастасии Трипутиной.





Председатель Центрального совета ОО "БелАПДИиМИ" Валентина Бичикова рассказала, что организация представляет интересы более двух тысяч семей, в которых воспитываются дети и молодые люди с инвалидностью. По ее словам, у каждой семьи есть свои потребности, а их решение помогает облегчить повседневную жизнь и расширить возможности для учебы и социализации.





В преддверии Международного дня людей с инвалидностью, который в стране ежегодно отмечается 3 декабря, адресную помощь получат десять семей из разных регионов страны. Среди них - многодетные семьи, в том числе те, где детей с инвалидностью воспитывает один родитель. "Для наших детей это не просто исполнение мечты, а возможность социализироваться, учиться и жить более полной жизнью", - подчеркнула Валентина Бичикова.





Одной из них особенно нужна поддержка: в семье трое детей с инвалидностью, которых мама воспитывает одна. Еще одна семья, где растут четверо детей, двое из которых имеют инвалидность, получит помощь для исполнения своей мечты. В числе нуждающихся - семья, живущая на четвертом этаже пятиэтажного дома без лифта: ребенку с инвалидностью необходима легкая и мобильная коляска, которая позволит чаще выходить на прогулки и посещать мероприятия.





Поддержку окажут и семье из четырех человек, проживающей в частном доме. Там нет спортивной площадки, поэтому для детей установят спортивный комплекс, чтобы они могли заниматься на свежем воздухе.





Заместитель генерального директора РУП "Могилевоблгаз" Алина Архипцова рассказала, что для предприятия и нее лично большая честь быть частью таких добрых дел. "Предприятие поддержало благотворительную инициативу, поскольку помощь детям, особенно детям с инвалидностью, считает особенно важной. Каждая детская улыбка - это уже успех. Все самое больше начинается с самых малых шагов" - отметила она. По ее словам, в рамках акции предприятие приобрело массажное кресло для ребенка, нуждающегося в поддержке.

Анастасия КОЗЛОВА, Анастасия КОЗЛОВА,

"Мне хочется, чтобы сегодняшний бал был наполнен, конечно, красивой музыкой, прекрасными танцами, но и, наверное, все-таки эмоциями. Но самое главное, самое главное - это добрыми делами. Потому что, наверное, все мы понимаем, почему мы сегодня здесь собрались", - обратил внимание он.Виталий ПИВОВАРЧИК,БЕЛТА.-0-

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