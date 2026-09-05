Мухин: западные страны ослабили ООН, а теперь пытаются ее приватизировать 

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Западные страны ослабили Организацию Объединенных Наций, а теперь пытаются ее приватизировать. Об этом в проекте БЕЛТА "В теме" заявил политолог, руководитель Центра по сбору политической информации (Россия) Алексей Мухин."Организации появляются и исчезают - это нормально. В какой-то момент они всесильны, в какой-то момент - ослабевают. К сожалению, пришло время ООН ослабнуть. Это не значит, что надо все отменять и ни в коем случае не ходить туда. Что, кстати, и пытаются сделать западные страны: они пытаются приватизировать ООН. Это очень нехорошая тенденция", - подчеркнул Алексей Мухин.Политолог считает, что Организацию Объединенных Наций нужно реформировать, однако отстраняться от участия в ее работе не стоит, тем более отказываться от права вето, которым обладает Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН."Право вето в Совбезе ООН - это единственный механизм, который сдерживает тотальную эскалацию военных конфликтов, войны всех со всеми, - пояснил эксперт. - ООН возникла после тотальной войны как консенсус. С течением времени прививка от нацизма исчезла, прививка от войны, в том числе ядерной, тоже ослабевает. У некоторых стран появилась потребность конфликтовать. Это прежде всего западные страны, они это делают в поисках ресурсов. Они ослабили ООН на наших глазах: "ООН нефункциональна, давайте на нее не обращать внимания".-0-