Мухин: западные страны ослабили ООН, а теперь пытаются ее приватизировать 

Политолог считает, что Организацию Объединенных Наций нужно реформировать, однако отстраняться от участия в ее работе не стоит, тем более отказываться от права вето, которым обладает Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН.
"Право вето в Совбезе ООН - это единственный механизм, который сдерживает тотальную эскалацию военных конфликтов, войны всех со всеми, - пояснил эксперт. - ООН возникла после тотальной войны как консенсус. С течением времени прививка от нацизма исчезла, прививка от войны, в том числе ядерной, тоже ослабевает. У некоторых стран появилась потребность конфликтовать. Это прежде всего западные страны, они это делают в поисках ресурсов. Они ослабили ООН на наших глазах: "ООН нефункциональна, давайте на нее не обращать внимания".-0-