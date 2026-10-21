МТС и Министерство образования закрепили партнерство в сфере цифровой грамотности

Министерство образования и компания МТС подписали соглашение о сотрудничестве, закрепив партнерство, начатое еще в 2016 году. Документ направлен на дальнейшее развитие образовательных инициатив в сфере цифровой грамотности и безопасности детей в интернете.
Новое соглашение о сотрудничестве открывает следующий этап работы - с акцентом на системность, масштабируемость и практическую пользу.
"Мы заинтересованы в том, чтобы школьники получали не только знания, но и практические навыки безопасного поведения в Сети. Поэтому мы объединяем силы с теми, кто готов делиться компетенциями и вкладываться в долгосрочные просветительские проекты. Последовательный подход здесь способен обеспечить отдачу, важную для всей страны", - отметил министр образования Андрей Иванец.
"Технологии меняются быстро, и наша задача - чтобы дети осваивали их безопасно и с пользой. Мы благодарны Министерству образования за партнерство и готовы продолжать поддерживать образовательные инициативы. Уверен, что совместная работа даст новые результаты, которыми мы сможем гордиться", - сказал генеральный директор компании МТС Владимир Козырь.
За годы сотрудничества реализованы десятки совместных инициатив, охвативших тысячи школьников, родителей и педагогов по всей стране. Среди ключевых проектов - #ИнтернетБезБуллинга и #ДиджиталЛаб.
#ИнтернетБезБуллинга: системная защита детей в Сети
С 2021 года в Беларуси реализуется социальная инициатива #ИнтернетБезБуллинга, которая помогает детям и подросткам противостоять агрессии в Сети. За это время создана целая экосистема инструментов: интерактивные тесты-тренажеры, обучающие видеоматериалы, рабочая тетрадь для самостоятельного изучения, чат-бот для родителей с готовыми сценариями разговора.
Для педагогов в 2026 году выпущено методическое пособие для проведения классных часов, одобренное Академией национального образования и рекомендованное для использования в образовательном процессе. В свою очередь, мастер-классы с практикующими психологами продолжаются в учебных заведениях по всей стране.
#ДиджиталЛаб: углубленные знания для мотивированных подростков
Онлайн-школа цифровой грамотности для подростков 15-18 лет #ДиджиталЛаб запущена в 2025 году. Проект нацелен на самых мотивированных ребят со всей страны.
Курс включает семь тематических вебинаров и дает углубленные знания по широкому кругу направлений: от управления репутацией в Сети до цифровой гигиены, технических основ работы с инструментами и практического применения нейросетей. Старт набора слушателей третьего сезона проекта уже объявлен.
Общество
21 октября 2026, 13:16
МТС и Министерство образования закрепили партнерство в сфере цифровой грамотности
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