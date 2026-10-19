Можно ли самостоятельно перенести границу земельного участка, рассказали в Госкомимуществе





"Кажется, что передвинуть забор или межевой знак на несколько сантиметров - ничего страшного. Однако самостоятельно изменять установленную границу земельного участка нельзя. Граница участка определяется не расположением забора на глаз, а сведениями землеустроительной документации и координатами поворотных точек", - пояснили специалисты.





В Госкомимуществе напомнили, что самовольно нельзя переносить межевые знаки, смещать забор за установленную границу участка, выравнивать границу по договоренности с соседом без оформления необходимых документов, а также присоединять часть соседнего или свободного земельного участка.





"Если кажется, что граница установлена неправильно, необходимо обратиться к специалистам. Они выполнят необходимые землеустроительные работы, установят или восстановят границу участка на местности и определят положение ее поворотных точек. Если требуется именно изменить границу земельного участка, это проводится в установленном законодательством порядке с последующим оформлением необходимых документов", - резюмировали в комитете.-0-

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вправе ли владелец сам изменить границы своего земельного участка, рассказали БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.