19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Среди людей существует мнение, что борщевик Сосновского можно победить, залив его солью и уксусом. Так ли это, рассказал на пресс-конференции заведующий лабораторией ресурсов и кадастра растительного мира Института экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича Национальной академии наук Олег Масловский, передает корреспондент БЕЛТА.
Ведущий научный сотрудник лаборатории флоры и систематики растений Института экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Дмитрий Дубовик рассказал, что часто приходится преодолевать и предубеждения людей, которые не понимают, зачем бороться с такими красивыми декоративными растениями, как золотарник канадского. По его словам, несмотря на декоративные качества и медоносные свойства некоторых инвазивных видов, таких как поздний медонос или недотрога железистая с ее красивыми красными цветками, их массовое распространение несет серьезные риски. Обыватели часто ценят эти растения за внешний вид, однако ситуация меняется, когда они начинают стремительно захватывать территории.
"Когда эти виды распространяются в массе, становится трудно с ними бороться. Они завоевывают фактически за короткий срок и огород, и палисадник, и соседние прилегающие участки. Жалуются соседи, тут уже, как говорится, не до красоты и не до меда", - отметил Дмитрий Дубовик.
Чтобы избежать засилья агрессивных растений, эксперт рекомендует заменять их на не менее декоративные, но безопасные виды. В качестве альтернативы золотарнику, который также цветет поздно, можно выращивать хризантемы с более крупными цветками, не обладающие инвазионными свойствами.
Любителям недотроги Дмитрий Дубовик посоветовал обратить внимание на близкого родственника - Impatiens balsamina (бальзамин садовый). Это однолетний вид, который не образует такой массы семян и не обладает агрессивными свойствами. Аналогичным образом можно поступать и с другими популярными, но опасными культурами, такими как рейнутрия. Их успешно могут заменить традиционные садовые цветы: пионы, лилии и розы, которые прекрасно подходят для выращивания в условиях Беларуси и не угрожают местным экосистемам.-0-
Общество
Можно ли победить борщевик Сосновского уксусом и солью? Ответил ученый
19 ноября 2026, 16:23
Можно ли победить борщевик Сосновского уксусом и солью? Ответил ученый
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