19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Среди людей существует мнение, что борщевик Сосновского можно победить, залив его солью и уксусом. Так ли это, рассказал на пресс-конференции заведующий лабораторией ресурсов и кадастра растительного мира Института экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича Национальной академии наук Олег Масловский, передает корреспондент БЕЛТА.Олег Масловский подчеркнул, что такие способы действительно существуют, однако желательно уничтожать механически точку роста. "Это достаточно просто и гораздо эффективнее, чем, скажем, уксусом или солью посыпать растения. Тем более мы же должны думать и о химическом загрязнении самой почвы. Как соль, так и уксус - активные и агрессивные вещества, которые будут портить собственно почвенный слой вашего участка, поэтому лучше использовать обычные методы", - пояснил он.Ведущий научный сотрудник лаборатории флоры и систематики растений Института экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Дмитрий Дубовик рассказал, что часто приходится преодолевать и предубеждения людей, которые не понимают, зачем бороться с такими красивыми декоративными растениями, как золотарник канадского. По его словам, несмотря на декоративные качества и медоносные свойства некоторых инвазивных видов, таких как поздний медонос или недотрога железистая с ее красивыми красными цветками, их массовое распространение несет серьезные риски. Обыватели часто ценят эти растения за внешний вид, однако ситуация меняется, когда они начинают стремительно захватывать территории."Когда эти виды распространяются в массе, становится трудно с ними бороться. Они завоевывают фактически за короткий срок и огород, и палисадник, и соседние прилегающие участки. Жалуются соседи, тут уже, как говорится, не до красоты и не до меда", - отметил Дмитрий Дубовик.Чтобы избежать засилья агрессивных растений, эксперт рекомендует заменять их на не менее декоративные, но безопасные виды. В качестве альтернативы золотарнику, который также цветет поздно, можно выращивать хризантемы с более крупными цветками, не обладающие инвазионными свойствами.Любителям недотроги Дмитрий Дубовик посоветовал обратить внимание на близкого родственника - Impatiens balsamina (бальзамин садовый). Это однолетний вид, который не образует такой массы семян и не обладает агрессивными свойствами. Аналогичным образом можно поступать и с другими популярными, но опасными культурами, такими как рейнутрия. Их успешно могут заменить традиционные садовые цветы: пионы, лилии и розы, которые прекрасно подходят для выращивания в условиях Беларуси и не угрожают местным экосистемам.-0-