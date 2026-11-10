Можно ли кутаться в одеяло при ознобе и пить горячий чай при температуре, рассказал врач

"Поэтому нужно искать такой вариант, чтобы и не перегреться, и при этом не испытывать чувство дискомфорта от озноба", - отметил Юрий Котов.
Также врач прокомментировал народные методы типа париться в бане или обтираться уксусом. "Если мы говорим про температуру выше 38,5 градусов, то, если пойти еще и в баню, парилку, можно получить тепловой удар со всеми вытекающими последствиями", - заметил он.
Обтирание уксусом, как и обтирание спиртом, во-первых, не имеет доказательной базы, во-вторых, может навредить. "Если решили охладиться народными методами, используйте теплую, температуры тела воду. При испарении воды поверхность кожи будет охлаждаться", - пояснил Юрий Котов.
Насчет рекомендации пить горячий чай он заметил, что это полезно в случае, если человек перемерз. Но в случае высокой температуры горячее питье может привести к еще большему нагреву.
Принимая жаропонижающие препараты во время болезни, следует понимать, что температура 36,6 градусов не является целевым показателем, которого нужно достигнуть любыми способами, подчеркнул медик. "Если температура снизилась на градус-полтора, это уже хороший результат. Задача - просто дать себе отдохнуть, соблюдать рекомендации врача. За один день выздороветь невозможно", - заметил он.
При болезни рекомендуется соблюдать постельный режим, принимать достаточно жидкости, дышать увлажненным воздухом в комнате, проветривать помещение, носить легкую одежду, а также использовать физические методы охлаждения.-0-
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