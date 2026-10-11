Может ли ученик снимать учителя на камеру, рассказала адвокат





Адвокат напомнила, что любые гаджеты в школе запрещены. Если ребенок приносит с собой телефон, он должен оставить его в определенном месте. "Если случается так, что он принес и втайне начал снимать учителя на уроке либо на перемене, а потом выкладывает это в Сеть, то начинает работать закон о защите персональных данных", - отметила Зарина Залевская.





Она добавила, что для распространения информации о человеке, его внешности, даже голосе необходимо согласие. "Если такого согласия нет, то человек имеет право обратиться либо в правоохранительные органы, либо в суд для возмещения материального или морального вреда. Также бывают случаи, когда ребенок выкладывает изображение учителя и под этой фотографией размещает какие-то нелицеприятные слова, музыку, которая оскорбляет учителя. В такой ситуации педагог также имеет право обратиться в правоохранительные органы. Такие действия ребенка могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство, оскорбление или клевета", - подчеркнула адвокат.





Зарина Залевская напомнила, что учитель не имеет права повышать голос на ученика, что бы тот ни сделал. "Если ученики записали учителя только с целью своей защиты, это, наверно, не совсем этично. Они должны были обратиться к директору школы, к своим родителям либо в правоохранительные органы и рассказать о том, что такая ситуация произошла", - пояснила она.-0-





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