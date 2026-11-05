Может ли стать гуманитарная операция в Алешках кирпичиком в деле будущего мира? Мнение эксперта

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гуманитарная операция для мирных жителей прифронтового города Алешки Херсонской области, особую роль в которой сыграла Беларусь, только эпизод, но коренного перелома в военном конфликте такая политика скорее всего не обеспечит. Таким мнением в проекте БЕЛТА "В теме" поделился независимый военный аналитик Александр Алесин.Отвечая на вопрос о том, может ли стать гуманитарная операция в Алешках маленьким кирпичиком в деле будущего мира, Александр Алесин отметил: "Я, к сожалению, не являюсь в этом плане оптимистом. И этот замечательный гуманитарный эпизод стал возможен только при конкретном стечении обстоятельств"."Прежде всего потому, что в Америке выборы в Конгрессе. И (президенту США. - Прим. БЕЛТА) Трампу необходимо показать своему народу эффективность своих усилий в деле разрешения конфликта между Россией и Украиной", - сказал независимый военный аналитик.По его словам, и Владимир Зеленский вынужден был немного потрафить Дональду Трампу для того, чтобы несколько сгладить раздражение, которое испытывает президент США в отношении него. "И, в общем, думаю, что это эпизод. И большого мира, скорее всего, из этого эпизода не получится. Потому что украинцы не в своей воле. Они не являются субъектом международной политики. Они являются объектом", - сказал независимый военный аналитик."Если мы посмотрим на высказывания чинов Брюсселя, ведущих государств Европы, то там даже о мирной риторике речи не идет. И дай Бог, чтобы удалось еще несколько таких эпизодов осуществить и спасти еще хотя бы несколько тысяч людей, мирных жителей, которые не по своей воле оказались в жерновах этой войны", - резюмировал Александр Алесин.-0-