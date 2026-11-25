25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Может ли человек быть генетически невосприимчивым к ВИЧ, рассказал журналистам заместитель начальника управления организации медицинской помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома Дмитрий Падуто, сообщает корреспондент БЕЛТА.
"Описаны такие случаи, когда в силу каких-то генетических особенностей вирус не может закрепиться в организме человека. По разным оценочным данным, чуть больше таких людей проживает в Северной Европе", - сказал Дмитрий Падуто.
По его словам, приводятся различные цифры количества таких людей. По разным оценкам, их от 1% до 7%. Такая особенность изучается с целью найти технологии, которые будут позволять не просто контролировать течение заболевания, но и добиться полного излечения.
Говоря о том, почему от ВИЧ до сих пор нет массовой вакцины, Дмитрий Падуто пояснил, что сложность ее разработки связана с быстрой перестройкой структуры вируса. Это происходит под влиянием различных факторов, в том числе лекарственных средств. Таким образом, для каждой новой разновидности вируса необходима своя вакцина.
"К сожалению, до сегодня такой препарат, который бы позволял профилактировать заражение, не разработан. Вместе с тем исследования в этом направлении ведутся. Генетические особенности, о которых мы чуть раньше говорили, - это одно из направлений, в том числе разработки вакцины против вируса иммунодефицита человека", - сказал он.-0-
Общество
25 ноября 2026, 19:25
Может ли человек быть генетически невосприимчивым к ВИЧ, рассказал эксперт
Фото из архива
Новости рубрики Общество
Голос Президента - голос человека, призывающего к соглашению, которое отодвинет мир от пропасти - эксперт
"Детская мечта почувствовать себя принцессой". Финалистки "Леди Беларусь" о конкурсе и переменах в жизни
Главное
Топ-новости
Продвижение товаров на зарубежные рынки обсудили на заседании Совета по развитию предпринимательства
Беларусь и Свердловская область обсудили взаимные поставки продукции и сотрудничество по производству техники
Только до 30 ноября! В сети магазинов "Поле Кветак", "Белорусский лен", "Да Дому" проходит акция. И это нужно видеть!
Программу действий в области внешней политики на 2027-2029 годы подписали Рыженков и Лавров в Гомеле
С нами интереснее