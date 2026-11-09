"Можем отследить любое транспортное средство": вот как с помощью камер находят нарушителей ПДД

Подключиться к любой камере

Помещение Службы мониторинга дорожного движения ГАИ ГУВД Мингорисполкома напоминает школьную аудиторию. Ряды столов с компьютерами. Вместо доски - огромные экраны, на которые при необходимости выводят или много маленьких изображений, или одно большое. Столичное подразделение работает с 24 октября 2023 года.





- В Минске практически не осталось участков дорог, которые не просматриваются. Система набирает обороты, хотя многие этого еще не поняли. Но водителей она дисциплинирует - стиль вождения меняется, - рассказывает старший инспектор майор милиции Вера Баженова.





Кстати, камеры установлены не только в столице. Так, офицер на своем мониторе демонстрирует их работу в Березе. Мы "оказываемся" за сотни километров от Минска, на площади Ленина, где установлена Доска почета. Камера медленно приближается - отчетливо видны не только лица людей на ней, но и фамилии.





Вера Баженова уточняет, что сотрудники подразделения могут подключиться даже к камерам у подъездов. Такое бывает, когда работник после выгрузки оставляет контейнер на проезжей части.





- Видеозапись может стать доказательной базой в суде. Лучше не нарушать, - подчеркивает офицер.





Точка координат

Сотрудники службы мониторинга подчеркивают: цель их работы - не наказать и оштрафовать, а сделать дорожное движение более безопасным.





Это важно, когда произошло ДТП, у кого-то сломалась машина, участники решили оформить европротокол, не покидая места, или между водителями разгорается конфликт. Возникает прямая угроза другим участникам движения.





- Обращаем внимание, когда водитель ведет себя неадекватно, своими маневрами создает аварийные ситуации, - рассказывает Сергей Григорович. - В этом случае в радиоэфир передают информацию, что необходимо его остановить. Зачастую подозрение, что водитель нетрезв, подтверждается.





Еще один важный вопрос сегодня - люди, управляющие средствами персональной мобильности:





- Каждый месяц мы выступаем в учебных учреждениях, говорим о безопасности при управлении этим транспортом. Республиканская система мониторинга позволяет вычислить правонарушителей по лицу.





Сергей Григорович приводит пример. Летом группа туристов принялась кататься на электросамокатах по проезжей части проспекта Независимости. Некоторые настолько увлеклись, что стали ездить на заднем колесе, создавая аварийную ситуацию и подвергая опасности свои жизни. Личности всех лихачей установили и привлекли их к административной ответственности:





Искусственный интеллект

В системе мониторинга используются не только камеры, работающие в онлайн-режиме, но и фиксирующие обстановку в автоматическом режиме. Вторые отслеживают проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение требований знаков разметки, требований остановки и стоянки, непредоставление преимущества пешеходам.





- С ноября заработала фиксация грузовых транспортных средств массой свыше 3,5 тонны, которые едут по МКАД далее второй полосы. Кроме того, начинаем фиксировать транспортные средства, не прошедшие техосмотр, - рассказывает Сергей Григорович.





Современные технологии также позволяют распознавать лица людей за рулем, в первую очередь - лишенных прав, имеющих ограничения по медпоказаниям и должников. Эти нарушители могут сегодня передвигаться на одной машине, завтра - на другой, а послезавтра - воспользоваться услугами каршеринга. Их отслеживают с помощью камер на парковках у торговых центров, на заправках. Информацию оперативно передают ближайшему экипажу ГАИ.





К слову, регистрация факта в системе мониторинга общественной безопасности - это не фиксация камерой на скорость. Она приравнивается к остановке инспектором. Данные о правонарушении отправляют в ГАИ по месту жительства водителя.





Сергей Григорович прерывает рассказ и показывает на большой экран. Только что водитель маршрутного такси на площади Якуба Коласа решил сократить путь и повернул через двойную сплошную. Затем спокойно притормозил на остановке и начал набирать пассажиров. Сразу же координаты и данные нарушителя передают в эфир - за ним выезжает экипаж ГАИ. Не прошло и десяти минут - маршрутчик остановлен.





- Сегодня много обращений поступает через чат-боты. Их присылают неравнодушные граждане. Иногда время или дата на видеорегистраторах сбиты. Играют роль время суток и погодные условия, тот же туман. Наша задача - точно определить время и регистрационный номер автомобиля, отправить данные, после чего водителя вызовут для разбирательства, - рассказывает Сергей Григорович.





Промежуток времени, который хранят видеозаписи, нам не называют. Но говорят, что он достаточно большой.





- Отделение мониторинга дорожного движения ГАИ ГУВД Мингорисполкома создано, чтобы так называемые глаза города Минска не только выявляли правонарушения, но и предотвращали аварийные и заторовые ситуации на дорогах, оказывали помощь людям. Мы видим практически все и владеем ситуацией на дорогах. Наша ежедневная работа напрямую влияет на безопасность дорожного движения. Выявление, фиксация и пресечение нарушений сказываются на дорожной обстановке.





Перед нашим уходом сотрудники службы фиксируют аварийную ситуацию на пересечении улицы Нарочанской и проспекта Победителей. Сергей Григорович сразу же сообщает о происшествии дежурному. К месту ДТП отправляют экипаж ГАИ.





Сегодня только в столице несколько тысяч камер, в основном на проспектах, перекрестках, остановках, заправочных станциях, парковках. Центральная часть Минска охвачена ими на 100%.- Главное - отследить заторовые ситуации, - отмечает начальник отделения мониторинга Сергей Григорович. - Если где-то произошло ДТП, мы незамедлительно направим туда ближайший экипаж ГАИ. Сотрудники оперативно уберут автомобили в безопасное место.- Мы можем отследить любое транспортное средство. Будь оно на белорусском учете либо на иностранном. Транспортное средство со скрытыми или вообще отсутствующими знаками мы также вычислим. Главное - знать марку автомобиля и точку координат, где он проехал.| Алексей Горбунов, газета "7 дней"; фото Вадима Кондратюка.