"Мозг отключается от суеты". Многодетная мама проводит экодни, которые помогают перезагружаться

Название агроусадьбы долго не давалось, пока не "щелкнуло" слово "пижма". Солнечный, яркий, ароматный цветок. В нем прятался и корень девичьей фамилии Светланы - Романчикова. Так и появился "Пижма Дом".

Мы приехали к Логашиным в особенный для них день: младшему Павлу исполнилось пять лет, ровно столько же лет назад семья отпраздновала новоселье в красивом двухэтажном коттедже. Заходишь в него и через пару минут ловишь себя на мысли, что будто ты дома - комфортно, тепло. Делимся этим впечатлением с хозяевами, а они лишь улыбаются: такие слова им говорят часто незнакомые люди.Дом построили всего за полгода - для стройки невероятный срок. Конечно, это вызывает большое удивление, но когда узнаешь, что Алексей - инженер, монтажник систем отопления частного домостроения, то понимаешь, что он умеет грамотно подходить к делу.Семья Логашиных известна не только на Минщине, о них знают по всей стране. Едва они переехали из Минска на Воложинщину, как местные власти стали мотивировать к участию в конкурсах, мероприятиях. На первом этаже дома одна из стен - словно доска почета: здесь собраны грамоты и благодарности. Среди главных достижений - звание "Лучшая семья года Минщины" в 2024 году, третье место на республиканском уровне, победа в конкурсе "Вёска маладая" и участие в фестивале "Беларусь - мая песня". А из самых свежих наград Светланы - диплом "Прорыв года".Приятно наблюдать за супругами: они вместе уже 17 лет, а по-прежнему смотрят друг на друга с любовью, шутят, смеются. История их знакомства может показаться не самой оригинальной для интернет-эпохи, но она по-своему трогательная. Светлана по совету подруги зарегистрировалась на сайте знакомств. После недели писем от семейных мужчин с жалобами на своих жен она уже хотела удалить профиль, но случайно прочла сообщение от Алексея и в тот же день согласилась на встречу. На которой они узнали, что живут рядом и на работу ходят одной дорогой, но не пересекались. Вечером созвонились и поняли, что знают друг друга вечность. Через три дня он сделал ей предложение, через три месяца они расписались, на следующий день венчались и уехали в свое первое большое путешествие. Крым, горы, за плечами рюкзаки, долгие переходы, поиск воды - как первая проверка на прочность, которую они достойно выдержали.Просим Светлану дать совет читательницам, на что обращать внимание при выборе супруга.- Для меня всегда было важно, чтобы человек был верующим, у такого есть стержень и правильные ориентиры. Еще мужчина должен быть отходчивым. Алексей вспыхнет, но уже через пару минут возвращается и говорит: "Прости, я был не прав". Женщина может быть на эмоциях. Еще мужчина должен быть твердым, напористым, где-то корректировать, но не давить на женскую творческую составляющую, поддерживать ее.Светлана много теплых слов говорит о муже, он - на все руки мастер. Даже вышивать крестиком умеет: еще до того, как построил дом, визуализировал его из более 37 тыс. крестиков. Сейчас эта вышивка висит у входной двери не только как украшение, но и как оберег.У Алексея и Светланы пятеро детей: Иван, Александра, Михаил, Андрей и Павел. Признаются, что о большой семье мечтали оба. Светлана сама из многодетной семьи. Первые четыре года брака забеременеть не получалось, хотя врачи говорили, что все в порядке.- Видимо, надо было сначала нам карьеру построить, - делает вывод Светлана.А потом случилась радость: каждые два года - ребенок. Десять лет в декрете. Звучит крайне серьезно, но Светлана с улыбкой замечает, что нагрузка нарастала постепенно, и это помогало адаптироваться. К первым двум детям она выстроила развивающую среду, а все последующие просто включались в нее и росли гармонично.Дружная семья Логашиных, наверное, в деревне с другим названием не смогла бы обосноваться, только в Дружичах. Жили они в столице, но мечтали построить свое жилье на земле. Светлана выросла в деревне, Алексей хоть и минчанин, но все детство проводил у бабушки-сельчанки. Им хотелось не просто выезжать за город, а именно жить среди природы.Долго искали свое место. Светлана вспоминает, как накануне родов четвертого ребенка ночью наткнулась на фото участка: на снимке - только крапива и одинокая яблоня. Алексей в это время спал, а утром у Светланы начались схватки, она уехала в роддом. А он тем временем открыл ссылку, взял детей, поехал смотреть участок и уже на месте позвонил жене: "Свет, я его покупаю. Тебе точно понравится".- Андрюше было всего десять дней, когда мы приехали сюда, - говорит Светлана. - Ходим счастливые по этой крапиве и понимаем, что здесь нам уютно, будто место силы находишь. И все хорошо складывается: рядом православный храм Святой Троицы - для нас, верующих, это важно. А еще в доступности школа и садик.Судьба будто подталкивала к переезду: с рождением четвертого ребенка Логашины получили еще одну квартиру в Минске. Первую продали и все деньги вложили в загородную недвижимость. Вначале построили небольшой домик и стали жить прямо в стройке. Она шла активными темпами: началась 15 марта, уже в октябре дом был готов.- За это время мы даже ни разу не поругались, - с улыбкой отмечает Светлана. - Во многих вопросах наши вкусы и пожелания совпадают. Мы вместе хотим чего-то одного. У нас одни цели. Это держит вместе, даже когда возникают сложности.Пятый ребенок родился уже здесь, на Воложинщине.Логашины - новый формат деревенских: они делают все то же, что и многие, - заводят кур, ставят теплицы, возделывают огороды, но у них это получается как-то особенно: эстетично, разумно, красиво.- Деревня - территория без давления, - делится своим мнением Светлана. - В городе, особенно с детьми, ты постоянно соревнуешься: у кого какие кружки, у кого первые места. Дети пищат от напряжения, так можно отбить желание учиться. В деревне дети сами добираются до школы и играют на улице, катаются на велосипедах: один научился, а второй тут же за ним поехал. Развитие тоже не стоит на месте: музыкальная школа, кружки - все доступно, но процесс происходит мягче, без прессинга. Воздух, грядки, свои фрукты - это даже не обсуждается. Современная деревня - место возможностей, в том числе и для бизнеса.Сегодня Логашины не только обладатели загородного дома, но и хозяева агроусадьбы. Идея ее создания родилась у Светланы в декрете. Захотелось делать что-то свое, то, к чему всегда лежала душа. Еще в детстве она всегда приносила домой цветы: где увидит что-то красивое - сорвет, скомбинирует, поставит в букет. Мечтала стать флористом, но по совету отца выбрала более доходную профессию, стала экономистом-международником. Позже работала маркетологом и добилась успеха: в детском издательстве она так эффективно продавала книги за рубеж, что дизайнеры и редакторы не успевали выпускать новые серии.Свой секрет, как понять, что тебе действительно нравится, Светлана формулирует просто: "Когда заходишь в книжный магазин, в какой отдел тебя тянет? Меня всегда - к книгам по флористике и ландшафтному дизайну. Все подсказывало, чем заняться".Свои первые злаки она собирала, еще когда жили в Минске, вместе с детьми на прогулке, рассказывая им о растениях. Постепенно все четче понимала: хочется работать с цветами и сухоцветами. Двигалась вперед маленькими шагами: завела аккаунт в соцсетях, дарила букетики подругам. Первые растения выращивала на пяти сотках на даче у родителей мужа, а теперь на собственном огороде. Ее цветники и сегодня выполняют функцию фотозоны - даже в сентябре там цветет лаванда.- Чем глубже погружалась в философию бренда, тем больше смыслов открывала в названии, - признается хозяйка агроусадьбы. - В Беларуси пижму раньше сажали возле домов: считалось, что она отгоняет все дурное и бережет семью от неурядиц. Цветок-хранитель. Даже высохшая, пижма годами сохраняет цвет и запах.Еще один символ нашелся в природе пижмы: ее листочки всегда поворачиваются в одном направлении. Это легло в основу идеи помогать людям остановиться, вернуться к себе, научиться жить здесь и сейчас. Так родился формат экодней - пространство тишины и внимания, где каждый может услышать свой внутренний голос. Светлана сначала "прожила" это сама - как мама, которая искала способ перезагрузиться. Пропустила через себя каждую прогулку, каждое упражнение и только потом стала делиться этим с другими.Экодень - целая философия, в которую входят прогулка, обед, творчество в мастерской и чайная церемония в завершение. Тем более что в округе много замечательных мест: недалеко Налибокская пуща, семь родников, старинное кладбище с могилой Викентия Дунина-Марцинкевича и часовней Жабровских, храм Святой Троицы 1920 года с иконами XVIII века, где можно позвонить в колокола, а в конце прогулки - деревянный мостик через реку Ислочь.- Пока девочки идут по лесу, я показываю, как правильно дышать, как рассматривать паутинки и капли росы на листьях, чувствовать ветер с закрытыми глазами, слушать шум воды, включать даже вкусовые рецепторы - жуя хвоинку сосны. Мозг отключается от повседневной суеты, внимание уходит в мелкие детали, и мышление меняется: ты начинаешь по-другому видеть то, что дома казалось неразрешимым, - уверяет Светлана.После двух с половиной часов на воздухе, когда нагуляли аппетит, ждет вкусный фермерский обед. В бизнес-проекте участвуют все, в том числе дети. Папа Алексей любит готовить на мангале и как гостеприимный хозяин умеет развлечь людей. 11-летняя Александра сервирует стол: надевает фартук и белые перчатки, следит за сменой блюд. 13-летний Иван может приготовить обед целиком - от супа-пюре до мяса в духовке.Дети, по мнению Светланы, везучие: через агроусадьбу отлично социализируются. Видят разных людей, не боятся общаться, наблюдают, узнают, откуда деньги берутся. И сами их зарабатывают: собирают грибы и ягоды, сушат, варят варенье, которое потом продают на экоднях, составляют травяные чаи. Для них это не просто игра, а первый опыт заработка.Уже после обеда участников экодней ждет, по словам Светланы, "вишенка на торте" - творчество в мастерской. Когда гости заходят туда, наступает тот самый момент "вау". Здесь у хозяйки "Пижмы Дома" восхищает все: продуманное пространство, множество цветов, аромат сухоцветов. Всего собрано более 145 видов цветов и трав! Светлана сушит их сама, ничего не окрашивает и не стабилизирует - все в естественном состоянии. Работа с сухоцветами длится весь сезон, растения собирает с весны до осени.- Мало посадить и вырастить, нужно собрать в строго определенный момент: день опоздал - цветы осыпаются и становятся непригодными, - делится опытом Светлана.В мастерской поддерживается особый температурный режим, шторы всегда задернуты, чтобы не попадали прямые солнечные лучи, окна открывают только для проветривания.Под каждый экодень Светлана готовит свой мастер-класс, например, по созданию композиции в кашпо или картины из сухоцветов, тем более что она профессиональный флорист-декоратор. Из последних ее проектов - локация "Ощути" на выставке "Моя Беларусь".- Это больше, чем простое зарабатывание денег, - признается хозяйка агроусадьбы. - Это про более тонкую миссию: пригласить как мам, у которых от большого количества обязанностей по дому и с детьми уже голова идет кругом, так и всех женщин, которые устали от "достигательства", бега по кругу. Они приезжают сюда и начинают чувствовать самих себя. Я создала "Пижму" на стыке гостеприимства, флористики и событий. Многодетность для меня - не фон, а ресурс: она помогает проектировать события так, чтобы они были теплыми, живыми и возвращаемыми. Поэтому наш формат - это не просто "домик на природе", а авторская экосистема впечатлений, где внешний мир, семья и творчество работают как одно целое.Проект в первую очередь меняет человека. Со стороны все выглядит невозможно, однако это реально. Пятеро детей, быт, деревня, грядки, прополка… Но именно проект вытягивал меня. Я перезагружалась через мастер-классы. Переставала думать только про игрушки, стирку, готовку. Если с пятью детьми смогла расслабиться, то и у других получится.Так и происходит. Гости уезжают от Логашиных другими: в начале прогулки еще зажатые, а к концу дня улыбаются. Потом возвращаются и рассказывают свои истории: "Света, ты одним днем все перевернула. Все наше восприятие о том, как можно жить".Супруги Логашины планируют развивать агробизнес дальше. Алексей с улыбкой говорит, что со временем будет устраивать свои "здоровые мальчишники". Уже купили два домика в деревне, занимаются их реставрацией. Сейчас "Пижма" работает как усадьба дневного пребывания, а когда дома будут готовы, появятся ночевки и многодневные экскурсии. Светлана разрабатывает маршрут "Белорусский фьорд": нашла место в лесу, где река течет среди деревьев с перепадом высот, а весной все усыпано мхом и весенними цветами. Признается, что идей очень много, и супруги готовы их реализовывать, тем более когда государство в этом помогает.Светлана КИРСАНОВА,фото Екатерины КОЗЛОВОЙ и из архива семьи Логашиных,газета "7 дней".-0-*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.