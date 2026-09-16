Мост, связывающий современных белорусов с предками. В Березе обсудили путь нации к единству

16 сентября, Береза /Корр. БЕЛТА/. Автопробег патриотических сил Беларуси финишировал в Березе в преддверии Дня народного единства, передает корреспондент БЕЛТА.Представители общественных организаций, объединений, политических партий организовали автопробег. Они стартовали в Бресте и Минске, а объединились в Березе. В городе, где с 1934 по 1939 год существовал концлагерь, люди отдали дань памяти безвинным жертвам политики этноцида в отношении белорусского народа. На территории духовно-патриотического комплекса в старинном парке Березы состоялась дискуссионная площадка. Диалог коснулся исторических фактов, значимости событий тех лет, что толкало белорусов на борьбу за самоопределение. Поговорили и о том, почему важны единство нации, суверенитет и независимость страны.В народно-освободительное движение в 1921-1939 годах входили тысячи белорусов. Усилилась эта борьба в 1926 году после военного переворота, когда к власти пришел Юзеф Пилсудский. Он применял политику жесткого подавления несогласных на восточных землях, в том числе на территории Западной Беларуси. "Основной упор был сделан на то, чтобы в наших городах и деревнях не было белорусских школ, православных храмов, чтобы все говорили только на польском языке. Против этого режима встали белорусы. Они встали против того, что им не давали сохранять приходы, даже общинные школы. Борьба велась ожесточенно. Сначала она была подпольной, а в итоге вылилась в "Процесс 133", - рассказал председатель правления РГОО "Белорусское общество "Знание" Алексей Авдонин. Речь идет о крупном судебном процессе 1928 года над участниками белорусского национально-освободительного движения. Людей схватили за то, что они боролись за сохранение белорусской идентичности, за возможность говорить на родном языке, ходить в православную церковь, придерживаться традиций и обычаев предков. Одним из этих 133 человек был и дед Алексея Авдонина. Политические заключенные отбывали наказание в тюрьмах. Позже их направили в концлагерь "Береза-Картузская"."Применялись жесткие пытки. Мой дед прошел через них. У него до конца жизни осталась вывихнутой рука. Кроме избиений засовывали иголки под ногти", - добавил аналитик. Некоторых активистов в 1939 году вновь прогнали через концлагерь. "Из тех свидетельств, которые есть, якобы оставили концлагерь и открыли заключенных. В действительности (из рассказов, которые передавались в семье) их всех хотели уничтожить, чтобы свидетелей не осталось. Только передовой отряд Красной армии освободил "Березу-Картузскую" и не дал возможности уничтожить людей, в том числе и моего деда", - рассказал он.Личной историей поделилась и председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская. Благодаря воссоединению Беларуси смогли встретиться ее бабушка и дедушка. "Во мне намешано четыре крови моих бабушек и дедушек. Все они, несмотря на то что у них были еще и польские, украинские, русские корни, говорили о том, что они - белорусы. И я всегда буду белорусской, и дети мои будут белорусами, и внуки, и правнуки", - подчеркнула она.Чтобы зваться белорусами, наши предки прошли политику этноцида, но не позволили уничтожить свою национальную идентичность. Участники дискуссии подчеркнули, что 17 сентября 1939 года случилась историческая справедливость - белорусы стали жить в одной стране. Они получили возможность самостоятельно принимать решения о судьбе своего общего дома. День народного единства - новый праздник. Его можно назвать мостом, связывающим современных белорусов с их предками. "Единство - это ответственность за независимость, за нас и наших детей. Важно помнить об этом. Эти аспекты зависят от нас самих", - констатировал председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.Встреча прошла в парке, который расположен недалеко от так называемых красных казарм, где находился концлагерь "Береза-Картузская". Он был создан 17 июня 1934 года. Туда без суда и следствия заключали людей, выражавших свое несогласие с польской властью. Через его пытки и унижения, каторжный труд прошли тысячи человек. Преимущественно заключенными были люди из Западной Беларуси, Западной Украины и центральной части Польши. Лагерь прекратил свое существование 17 сентября 1939 года. На его месте установлен обелиск.-0-Фото Виолетты Южаковой