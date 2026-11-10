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Мошенничество, наркотики, терроризм. Как подростков втягивают в преступления через интернет

Опубликовано:

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Общество
10 ноября 2026, 15:47

Мошенничество, наркотики, терроризм. Как подростков втягивают в преступления через интернет

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
Интернет становится одним из основных каналов вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность. Подростков вербуют для совершения преступлений, склоняют к участию в экстремистских и террористических формированиях, используют в мошеннических схемах и незаконном обороте наркотиков. На что следует обратить внимание родителям и как защитить детей от подобных угроз, узнал корреспондент БЕЛТА от представителей Генеральной прокуратуры, Следственного комитета и МВД во время пресс-конференции на тему "Молодежь в зоне риска. Как не дать вовлечь в противоправную деятельность и терроризм".
Cтарший прокурор по особым поручениям управления Генеральной прокуратуры по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Роман Сидоренко отметил, что по итогам девяти месяцев текущего года удалось добиться снижения подростковой преступности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем "тревогу вызывает совершение несовершеннолетними тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе с использованием сети Интернет", подчеркнул он.

В числе таких правонарушений - изготовление и распространение порнографических материалов с изображением несовершеннолетних, заведомо ложные сообщения об опасности, мошенничество и вымогательство. По словам представителя Генеральной прокуратуры, участились случаи, когда подростки самостоятельно создают и отправляют другим лицам фотографии и видеоматериалы интимного характера. Получателями могут быть как знакомые, так и люди, с которыми несовершеннолетние познакомились в интернете и никогда не встречались лично. В дальнейшем такие материалы могут использоваться для шантажа, вымогательства и вовлечения в преступную деятельность. При этом дети не всегда понимают, что ответственность может наступать и за распространение подобных материалов.

Еще одна проблема - их участие в интернет-мошенничестве. Желая быстро заработать, они размещают объявления о продаже одежды, обуви, мобильных телефонов и других товаров на торговых площадках, получают деньги от покупателей, но не выполняют обязательства. Иногда жертвами становятся друзья и знакомые.

Роман Сидоренко также обратил внимание на случаи, когда подростки становятся инициаторами заведомо ложных сообщений об опасности из-за конфликтов и желания отомстить знакомым. Для этого они обращаются к участникам тематических групп и чатов в социальных сетях и мессенджерах, в том числе находящимся за рубежом. "Несовершеннолетние наивно полагают, что, если они сами не сообщают заведомо ложные сведения, то не совершают никакого преступления. Но в этом случае их действия квалифицируются как подстрекательство к совершению преступления, и они несут уголовную ответственность наряду с исполнителями", - пояснил cтарший прокурор по особым поручениям.

Он подчеркнул, что важнейшую роль в профилактике играет семья. Родителям необходимо интересоваться не только реальным кругом общения детей, но и тем, с кем они переписываются в интернете. При этом контроль не должен превращаться в тотальную слежку и разрушать доверительные отношения. "Важно не только пресекать преступления и правонарушения, но и выявлять риски и угрозы их совершения, чтобы минимизировать в последующем возможность их реализации", - отметил Роман Сидоренко.

В этой связи особое значение приобретает правовое просвещение родителей и несовершеннолетних, а также обучение безопасному поведению в цифровой среде.

Вербовщики ищут подростков в мессенджерах

О способах вовлечения молодежи в экстремистскую и террористическую деятельность рассказал официальный представитель Следственного комитета Александр Суходольский. По его словам, вербовка чаще всего начинается с общения в интернете. Злоумышленники используют уязвимость подростков, их стремление к признанию, желание принадлежать к определенной группе и получить быстрый заработок. "Никогда терроризм и экстремизм не начинаются резко. Это начинается с идеи, с постоянного сужения кругозора, с разделения мира на разные слои, с обесценивания человеческой жизни", - обратил внимание представитель СК.
Он подчеркнул, что молодые люди особенно восприимчивы к манипуляциям, когда испытывают одиночество, недостаток внимания со стороны взрослых или не видят для себя понятных перспектив. Вербовщики могут использовать чувство несправедливости, обещать причастность к важному делу и убеждать подростка, что он способен изменить ситуацию.

По мнению Александра Суходольского, противостоять подобному влиянию необходимо прежде всего с помощью семейного воспитания, развития критического мышления и медиаграмотности. Важно научить анализировать поступающую информацию, проверять источники и понимать, с какой целью предлагают совершить те или иные действия. "Когда подросток научится спрашивать, кто говорит, зачем говорит, на чем основаны эти утверждения, тогда он становится гораздо менее уязвимым для вовлечения в такую деятельность", - считает он.

При этом профилактика не должна ограничиваться разовыми лекциями и запретами. Необходимо создавать условия для самореализации молодых людей, вовлекать их в спортивную, культурную и общественную жизнь.

Отдельно представитель Следственного комитета остановился на признаках, которые могут свидетельствовать о попытках вовлечения подростка в деструктивную деятельность. Среди них - резкая смена круга общения, появление неизвестных родителям интернет-знакомых, повышенная скрытность, удаление переписок, постоянное стремление скрыть телефон. Насторожить также должны потеря интереса к учебе, прежним увлечениям и спорту, социальная изоляция, резкое изменение взглядов и отношения к насилию.

В качестве примера Александр Суходольский привел случаи вербовки молодежи для поджогов релейных шкафов на железной дороге за денежное вознаграждение. В сентябре текущего года Следственный комитет совместно с заинтересованными выявил попытки склонения молодых людей к таким преступлениям. Один из 18-летних юношей вовремя распознал действия вербовщиков и самостоятельно обратился в правоохранительные органы. В переписке через мессенджер неизвестные пытались навязать ему определенные идеи и склонить к совершению преступления.

Еще один пример касается уголовного дела о деятельности экстремистского формирования в Мозыре. По информации представителя СК, несовершеннолетние объединились на почве нацистской идеологии, распространяли пропагандистские материалы, создавали Telegram-каналы и нападали на граждан. Часть фигурантов на момент совершения преступлений не достигла возраста 18 лет. Участники получили от 10 до 13 лет лишения свободы.

Обещают заработок, а в итоге грозит уголовная ответственность

Еще одной серьезной проблемой остается вовлечение несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков. По словам Александра Суходольского, подросткам обещают высокий доход, а также гарантируют анонимность и безопасность. Однако на практике подобные обещания не имеют ничего общего с действительностью. "Длительность работы закладчика в настоящий момент сводится вплоть до суток, когда в первую же попытку распространения наркотиков его задерживают сотрудники милиции, и в дальнейшем он привлекается к уголовной ответственности", - рассказал представитель СК.

Он обратил внимание, что подростков могут вовлекать и в деятельность организованных преступных групп под видом выполнения безобидной подработки. Например, им предлагают наносить на здания трафаретные надписи или выполнять другие поручения, которые якобы не связаны непосредственно с распространением наркотиков. Однако такие действия также могут повлечь уголовную ответственность.

Отдельно сотрудник следственного ведомства остановился на мошеннических схемах, в которых несовершеннолетних используют в качестве курьеров. Злоумышленники сначала вступают с подростком в переписку, под предлогом обычного общения получают его личные данные, контакты знакомых или сведения о месте жительства. Затем с ним связываются лжесотрудники правоохранительных органов и заявляют, что переданная информация якобы попала к представителям террористической организации.
Под угрозой уголовного преследования подростка убеждают провести так называемое декларирование денежных средств или принять участие в спецоперации по выявлению мошенников. В результате дети забирают деньги из дома или передают курьерам средства других потерпевших. "Основной тезис мошенников, которые связываются с подростками, - нельзя ни при каких обстоятельствах сообщать об этом родителям. Они убеждают, что телефон прослушивается, квартира прослушивается и все вокруг находится под контролем", - пояснил Александр Суходольский.

Он подчеркнул, что подобные схемы могут реализовываться в течение нескольких дней. Поэтому родителям важно обращать внимание на тревожность ребенка, скрытность, постоянное пребывание в телефоне и необычное поведение.

Подростковая преступность снизилась на 14%

О результатах профилактической работы органов внутренних дел рассказал старший инспектор по особым поручениям отдела организации работы инспекций по делам несовершеннолетних управления профилактики Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Роман Бардеев.

По его словам, за 10 месяцев текущего года количество расследованных уголовных дел, направленных в суд, по которым несовершеннолетние признаны подозреваемыми, сократилось на 14%. Снижение подростковой преступности отмечается практически во всех регионах страны, за исключением Минска. Почти на 15% уменьшилось количество несовершеннолетних участников преступлений. Также сократилось число преступлений, совершенных подростками в группах, в том числе организованных, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также ранее судимыми.

Вместе с тем по отдельным направлениям зафиксирован рост. В частности, количество грабежей увеличилось почти на 32%. В 20 из 29 таких случаев предметом посягательства становились электронные системы курения. Почти втрое выросло количество преступлений, связанных с распространением порнографических материалов с изображением несовершеннолетних. Также отмечен рост вымогательств, заведомо ложных сообщений об опасности и умышленных причинений телесных повреждений.

По данным МВД, количество преступлений экстремистской направленности снизилось на 21% - с 66 до 52. В числе правонарушений, совершаемых подростками, - публичные призывы к действиям, направленным на захват государственной власти, оскорбления, а также разжигание расовой, национальной и религиозной вражды.
Роман Бардеев отметил, что интернет остается одной из основных площадок, используемых для распространения экстремистской идеологии и вовлечения подростков в противоправную деятельность. В качестве примера он привел выявленный МВД Telegram-канал, в котором публиковались сообщения о готовящихся нападениях на школы Гродно, а также материалы, пропагандирующие скулшутинг, буллинг и насилие в отношении несовершеннолетних.

В ходе проверки удалось установить более 100 подростков, оставлявших комментарии деструктивного содержания и популяризировавших соответствующие идеи. Аналогичные ресурсы выявлялись и в других регионах страны. Представитель МВД напомнил, что распространение, размещение и пересылка экстремистских материалов, в том числе публикация их на личных страницах в социальных сетях и репосты, могут повлечь установленную законодательством ответственность.

Кроме того, в августе правоохранители выявили двух учащихся из Горок, которые по указанию кураторов Telegram-канала совершили более десяти ложных сообщений о минировании учреждений образования в Беларуси и России. Одного из подростков также склоняли к нападению на учеников гимназии, для чего ему приобрели топор, разгрузочный жилет и тактическое обмундирование. Однако в запланированный день несовершеннолетний отказался от преступления.

Одного запрета на интернет недостаточно

Отдельное внимание участники пресс-конференции уделили роли родителей в обеспечении безопасности детей. По мнению экспертов, ошибочно считать, что ребенок находится в безопасности только потому, что проводит свободное время дома за компьютером. "Если ребенок находится дома и постоянно сидит в интернете, это не значит, что он не может совершить преступление, и не значит, что он не может стать жертвой преступления", - подчеркнул Александр Суходольский. Он отметил, что значительная часть преступлений переместилась в цифровую среду, а вербовщики и мошенники используют социальные сети и мессенджеры для поиска потенциальных жертв.

Роман Сидоренко, в свою очередь, напомнил, что ответственность за воспитание детей и обеспечение их информационной безопасности лежит прежде всего на родителях. Изменения в законодательстве предусматривают обязанности законных представителей по защите несовершеннолетних от вредной информации, разъяснению связанных с ней рисков и контролю за использованием интернет-ресурсов.

Вместе с тем эксперты подчеркнули: одних ограничений недостаточно. Ребенку необходимо предложить альтернативу - интересный и полезный досуг, занятия спортом, творчеством, участие в общественной жизни и совместное времяпрепровождение с семьей. "Прежде чем что-то запретить, нужно предложить ребенку альтернативу времяпровождения. Если просто забрать у него компьютер, он найдет другие способы найти себе приключения", - отметил Роман Сидоренко.
В числе дополнительных мер информационной безопасности он назвал использование детских SIM-карт и специальных тарифных планов, позволяющих ограничивать доступ несовершеннолетних к нежелательному контенту. При этом родителям следует учитывать, что настройки фильтрации могут не работать должным образом, если ребенок пользуется SIM-картой, оформленной на взрослого.

Завершая встречу, Роман Бардеев напомнил, что в органах внутренних дел действуют специальные подразделения, занимающиеся выявлением лиц, причастных к противоправной деятельности в интернете. "Если у вас возникают подозрения, что в отношении вас или ваших близких совершены противоправные действия, предлагаем сразу же обратиться в милицию по телефону 102 или в чат-бот МВД в Telegram "Мы всегда рядом", - подчеркнул представитель министерства.

Участники пресс-конференции сошлись во мнении, что эффективная профилактика начинается с доверия между взрослыми и детьми. Родителям важно не только знать, чем увлекается ребенок, но и понимать, с кем он общается в интернете, какие предложения получает и что его беспокоит. Именно открытый диалог и своевременное внимание к изменениям в поведении подростка могут помочь предотвратить серьезные последствия.-0- 

Фото из архива БЕЛТА
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