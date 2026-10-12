"Мощный стартап с большим заделом". Эксперт о потенциале Академии интеллектуальных технологий

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По мнению Александра Тищенко, подобный подход позволит обеспечить синергию науки и реального производства. Таким образом, перспективные разработки будут внедряться в экономику, а не оставаться опытными образцами, которые невозможно где-либо применить.
Как сообщалось БЕЛТА, Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 сентября подписал указ №310 "О создании Академии интеллектуальных технологий". С 1 сентября 2027 года академия начнет подготовку специалистов в области естественных наук, промышленных и цифровых технологий, других перспективных направлений.
Прошедшие апробацию в академии экспериментальные учебные программы и передовые методики будут внедряться в другие учреждения образования, что обеспечит дальнейшее повышение качества подготовки специалистов.
Создание академии позволит сформировать гибкую, междисциплинарную научно-образовательную среду нового типа, которая будет ориентирована на практический результат и интегрирована в реальные экономические процессы с учетом потребностей страны.-0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.