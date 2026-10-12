"Мощный стартап с большим заделом". Эксперт о потенциале Академии интеллектуальных технологий

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте БЕЛТА "В теме" эксперт в области национальной безопасности Александр Тищенко высказался о перспективах Академии интеллектуальных технологий, которая появится в Беларуси."У Академии интеллектуальных технологий есть большой потенциал. Речь ведь идет не только о подготовке специалистов, но и об использовании сегодняшнего опыта для решения будущих задач. Не будет такого, что нужно отказаться от старого, потому что появилось что-то новое, - заявил Александр Тищенко. - Как показывает наша история, если бы мы в свое время поступили так с советским наследием, то вряд ли бы сегодня с уверенностью смотрели в будущее".Эксперт также обратил внимание, что в Академии интеллектуальных технологий будет вестись подготовка не только молодых специалистов, но и тех, кто способен выдвинуть креативную идею, разработку, изобретение, рациональное предложение. "Если кто-то предлагает хорошую идею, которую можно реализовать с пользой для экономики, такое нужно поддерживать", - убежден он.По мнению Александра Тищенко, подобный подход позволит обеспечить синергию науки и реального производства. Таким образом, перспективные разработки будут внедряться в экономику, а не оставаться опытными образцами, которые невозможно где-либо применить.Как сообщалось БЕЛТА, Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 сентября подписал указ №310 "О создании Академии интеллектуальных технологий". С 1 сентября 2027 года академия начнет подготовку специалистов в области естественных наук, промышленных и цифровых технологий, других перспективных направлений.Прошедшие апробацию в академии экспериментальные учебные программы и передовые методики будут внедряться в другие учреждения образования, что обеспечит дальнейшее повышение качества подготовки специалистов.Создание академии позволит сформировать гибкую, междисциплинарную научно-образовательную среду нового типа, которая будет ориентирована на практический результат и интегрирована в реальные экономические процессы с учетом потребностей страны.-0-*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.