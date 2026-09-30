Морозостойкие сорта ежевики, алычи и сливы вывели белорусские ученые 

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые вывели морозостойкие сорта фруктов и ягод. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказал заведующий отделом селекции плодовых культур Института плодоводства НАН Беларуси Сергей Ярмолич, сообщает БЕЛТА.
С основания Института плодоводства НАН специалистами было создано 255 сортов плодовых, ягодных и орехоплодных культур, а также винограда. В частности, белорусскими учеными выведено 53 сорта яблони, многие из которых отличаются высокой зимостойкостью.
Сергей Ярмолич подчеркнул, что создание нового сорта яблони, груши или сливы полностью зависит от генотипов, подбираемых для гибридизации. Этот процесс долгосрочный - занимает от 15 до 18 лет, при том что ранее на это требовалось 40-50 лет. Значительно сократить сроки удалось благодаря активному внедрению современных косвенных методов, значительно ускоряющих селекцию.
Белорусские ученые долгие годы занимались селекцией тех сортов, которые способны выдержать до минус 30 градусов. Лучшие образцы показали не только устойчивое отношение к морозам, но и хорошую урожайность. В центре внимания оказались три культуры, которые прежде не были замечены за зимостойкостью в Беларуси: ежевика, алыча и слива.
Новые сорта способны переносить аномальные для белорусских регионов морозы. К примеру, алыча в новом качестве перестала быть мелкой ягодой весом в 10 г. Теперь это крупные полноценные плоды. Ягоды ежевики вырастают до 4 см и могут храниться в холодильнике более 10 дней, отлично переносят транспортировку и хорошо плодоносят после суровой зимы.
Заведующая лабораторией генетических ресурсов отдела ягодных культур Института плодоводства НАН Беларуси Людмила Фролова отметила, что морозостойкость или устойчивость к низким температурам в зимний период характерна для многих культур, в том числе для боярышника, калины, смородины черной, крыжовника и других ягодных культур. "Работа с ягодными культурами была начата с 1936 года. Был выведен 91 сорт, 51 из них уже районирован в Беларуси, 10 - в РФ. И они отличаются все прежде всего устойчивостью к низким температурам воздуха", - заверила она.-0-
Общество
30 сентября 2026, 22:27
Морозостойкие сорта ежевики, алычи и сливы вывели белорусские ученые
Скриншот видео "Беларусь1"
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