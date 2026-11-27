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27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 28 ноября на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.В субботу будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется северный, северо-восточный 2-7 м/с.Температура воздуха ночью составит минус 3-9 градусов. Днем будет от нуля до минус 5 градусов.