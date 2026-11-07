Мороз ночью, местами осадки: какой будет погода в Беларуси 8 ноября

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До минус 5 градусов ночью и небольшие осадки ожидаются в Беларуси 8 ноября. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Так, в воскресенье будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь ночью и утром местами по северо-востоку республики могут быть небольшие осадки: дождь, мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Так, в воскресенье будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь ночью и утром местами по северо-востоку республики могут быть небольшие осадки: дождь, мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман.





Ветер западный, северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью от минус 2 до плюс 4 градусов; по юго-западу - от минус 3 до минус 5 градусов. Днем температура воздуха составит от 3 до 8 градусов тепла.-0-





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