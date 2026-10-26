Монгольский министр анонсировал взаимные дни культуры с Беларусью в следующем году

Он также добавил, что концерт "Прекрасная Монголия", который сегодня представили белорусскому зрителю, позволит познакомиться с кочевнической культурой, культурами стран Центральной Азии, а также культурным наследием Монголии. "В ходе государственного визита наш президент всегда берет с собой творческий коллектив. В этом концерте собраны лучшие классические, национальные и хореографические произведения нашей культуры и искусства", - добавил Жуковын Алдаржавхлан.
Министр также поделился своими впечатлениями от посещения белорусской столицы: "Минск - прекрасный город. Хочу передать слова народу Республики Беларусь. Минск - и не только сам город, но и вся страна - являются спокойным, тихим и правильно организованным местом. Люди здесь очень дружелюбные и спокойные в данной сложной геополитической обстановке. Надеюсь, вы бережно относитесь к своей культуре и стране и сохраните спокойствие, которым отличаются ваш прекрасный город и вся Беларусь. Сейчас в мире трудно найти такой тихий, красивый и хорошо устроенный город, как Минск. Желаю счастья народу Республики Беларусь", - сказал он.
Концерт Большого театра национальных искусств Монголии, а также выставка морин хуура и монгольской фотографии являются частью Дней культуры Монголии в Республике Беларусь. Они организованы впервые в рамках визита президента Ухнаагийн Хурэлсуха.-0-
Фото Ярослава Зарецкого