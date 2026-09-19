Молостов: без физической активности и занятий спортом не будет здоровых детей, людей и нации

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Без физической активности и занятий спортом не будет здоровых детей, людей и нации в целом. Таким мнением поделился председатель Государственного пограничного комитета генерал-майор Константин Молостов во время спортивного праздник в честь Дня народного единства, который прошел на базе Республиканского центра олимпийского резерва по легкой атлетике. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ГПК.



"87 лет назад наш народ воссоединился в составе единого государства - Белорусской Советской Социалистической Республики. Через этот акт исторической справедливости белорусы пришли к национальному единению в своем стремлении строить суверенное государство. Мы твердо усвоили важнейшие уроки истории: только объединившись, можно сохранить свободу и независимость; только своим созидательным трудом можно построить сильную и процветающую Беларусь. На решение этих задач направлена политика, проводимая Президентом Беларуси Александром Лукашенко, благодаря которой в нашей стране сохраняются мир и гражданское согласие. Важное значение глава государства придает спорту, показывая при этом личный пример. Без физической активности, занятий спортом не будет здоровых детей, людей и нации в целом", - обратился Константин Молостов к участникам праздника.



Он пожелал командам настроиться на борьбу и показать спортивный характер, а также получить хорошее настроения и положительные эмоции.



Перед стартами команды напутствовала майор Юлия Нестеренко - главный тренер спортивной команды органов пограничной службы, олимпийская чемпионка и заслуженный мастер спорта Беларуси.



Представители Госпогранкомитета и воинских частей Минского гарнизона боролись за победу в командных и индивидуальных дисциплинах. Программа была насыщенной: эстафеты, интеллектуальные игры, лазертаг, стрельба из лука, велогонки, дартс и даже сумо.



Гости праздника вместе с детьми посетили развлекательные площадки с аквагримом и яркие фотозоны. Традиционным "вкусным бонусом" для всех участников стала настоящая пограничная каша, приготовленная на полевой кухне. Огромный интерес вызвали выставка вооружения и современных беспилотников, а также яркое выступление группы "Механика".



В завершение праздника состоялась церемония награждения призеров беспроигрышной лотереи и победителей соревнований. Лидером по итогам соревнований стала команда председателя Госпогранкомитета, второе место второй год подряд занимает коллектив Группы связи и обеспечения. На третью ступень пьедестала поднялись представители команды заместителя председателя Госпогранкомитета по направлению материально-технического обеспечения.-0-