Молодежное сотрудничество должно стать механизмом укрепления евразийской безопасности - эксперт

3 ноября, Минск /корр. БЕЛТА/. Молодежное сотрудничество в Евразии важно развивать не только через образовательные и культурные обмены, но и как инструмент подготовки специалистов, способных поддерживать диалог по вопросам международной безопасности и предупреждать конфликты. Об этом заявила руководитель Центра центральноазиатских исследований Института Китая и современной Азии Российской академии наук Александра Перминова на тематической сессии "Роль женщин в укреплении международного мира и безопасности. От гендерного равенства к устойчивому развитию" IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.



По ее словам, устойчивость международного сотрудничества зависит от того, удастся ли обеспечить преемственность профессиональных знаний, экспертных компетенций и контактов между специалистами разных стран. Именно поэтому молодежь следует рассматривать не только как ресурс, но и как участника формирования евразийской безопасности. "То, что будет в будущем, зависит от нас сегодня: насколько молодежь будет готова продолжать этот трек, насколько она будет компетентна и готова об этом говорить в дальнейшем", - отметила эксперт.



Александра Перминова предложила рассматривать молодежное взаимодействие через концепцию устойчивой безопасности. Она предполагает не только защиту от существующих угроз, но и совместную работу по предупреждению причин их возникновения. Речь идет не только об экономике, экологии и социальной стабильности, но и о предотвращении вооруженных конфликтов, поддержании стратегической стабильности, контроле над вооружениями, мерах доверия и снижении военно-политических рисков.



Эксперт подчеркнула, что международное сотрудничество не требует полного совпадения позиций государств. Важно знать интересы партнеров, понимать международно-правовые механизмы и быть готовыми обсуждать практические способы предотвращения кризисов. Такие компетенции формируются в ходе профессиональной подготовки и непосредственного общения специалистов из разных стран.



В качестве уже действующих площадок Александра Перминова назвала молодежный совет Шанхайской организации сотрудничества, созданный в 2009 году. По ее словам, повестка молодежного взаимодействия в рамках ШОС постепенно выходит за рамки культурно-гуманитарных обменов. В частности, на Международном молодежном форуме ШОС в Душанбе обсуждались проблемы ледников, водных ресурсов и климата, а также был представлен проект молодежной водной инициативы организации.



Она также обратила внимание на необходимость расширять участие молодых женщин в сфере международной безопасности. Женщины могут быть не только участницами общественной и гуманитарной деятельности, но и специалистами в области права, военно-политической безопасности, контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения.



По мнению Александры Перминовой, важным инструментом развития такого взаимодействия должно стать наставничество, в том числе обмен опытом между специалистами и наставниками из разных стран. При этом эффективность молодежных программ следует оценивать не только по числу форумов и встреч, но и по тому, продолжаются ли начатые проекты, формируются ли устойчивые контакты и укрепляется ли доверие.



В числе приоритетов эксперт назвала развитие уже существующих площадок с учетом полномочий каждой организации, сохранение профессионального опыта и повышение практической отдачи от молодежных инициатив.-0-