Молодежная интернет-премия в Беларуси: кто может стать участником

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи с 12 октября по 5 ноября принимает заявки на республиканскую молодежную интернет-премию. Она станет финальным мероприятием проекта "Лига Контента", сообщает корреспондент БЕЛТА.



Премия направлена на выявление и поощрение лучших молодежных интернет-ресурсов и специалистов в области цифровых коммуникаций, а также популяризацию позитивного контента и деятельности БРСМ в интернет-пространстве.



"Участие в интернет-премии - хороший шанс заявить о себе на всю страну и получить признание за свои достижения в цифровой среде. Кроме того, это отличная возможность найти единомышленников, обзавестись полезными контактами и получить мощный импульс для дальнейшего развития своих проектов. Такие проекты формируют позитивную повестку вокруг молодежи, показывают реальные примеры успеха и мотивируют других пробовать свои силы в технологиях, медиа и социальных инициативах", - отметил первый секретарь ЦК БРСМ Владимир Павловский.



Участники смогут побороться за победу в корпоративных и общих номинациях. В корпоративных номинациях определят лучшие сообщества в соцсети "ВКонтакте", аккаунты в Instagram и TikTok, каналы в Telegram, а также аккаунты в Threads. В последней номинации предусмотрено пять категорий: первичные организации БРСМ, первичные организации с правами районного комитета, районные (городские), областные (Минский городской) и отраслевые комитеты союза.



В общих номинациях, доступных всем желающим, предусмотрены награды за лучший молодежный интернет-ресурс для социальных сетей, соблюдение трендов социальных сетей, популяризацию деятельности БРСМ и персональный стиль. В каждой из этих номинаций определят по одному победителю.



Подать заявку можно через сервис "Смарт-билет БРСМ" или по специальным ссылкам для выбранной. Конкурс пройдет в несколько этапов: прием и обработка заявок, областные и Минский городской отборочные туры, а затем республиканский отборочный тур. Победителей пригласят на итоговое мероприятие, где вручат призы и памятные подарки.-0-