19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодые профактивисты сегодня заинтересованы в реализации собственных инициатив, а задача профсоюзов - поддержать их и помочь воплотить идеи в конкретные проекты. Об этом заявил заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) Вадим Грачев на республиканском профсоюзном молодежном образовательном форуме "Импульс", который проходит в Минской области, передает корреспондент БЕЛТА.Участие в форуме принимают молодые профактивисты со всей страны. Они обсуждают актуальные вопросы молодежной политики, осваивают новые знания, развивают профессиональные и коммуникативные навыки, а также предлагают идеи по совершенствованию профсоюзной работы."Мы все отраслевые профсоюзы ориентируем на то, чтобы они прислушивались к Молодежным советам. А Молодежные советы, в свою очередь, должны активно работать с профкомами на местах. Положительных примеров много. По инициативе самих молодых людей проводятся молодежные форумы, диалоговые площадки. Участие в подобных мероприятиях дает бесценный опыт, в том числе публичных выступлений, что особенно важно для профсоюзных лидеров", - отметил Вадим Грачев.Первый день форума начался с презентации инициатив Молодежных советов отраслевых профсоюзов. Участники рассказали о проектах, которые уже применяются на практике и находят отклик в трудовых коллективах.Так, молодые профактивисты Белорусского профсоюза банковских и финансовых работников представили проект "КиберНавигатор". Он направлен на повышение цифровой грамотности и обучение защите от кибермошенников. Инициатива предусматривает образовательные мероприятия для разных категорий населения, в том числе детей.Представители Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса поделились опытом реализации на Брестчине интерактивно-образовательного проекта "Аграрный лифт: от учащегося до специалиста". В рамках инициативы учащимся профильных колледжей рассказывают о востребованных профессиях в отрасли, возможностях профессионального становления и роли профсоюза на разных этапах трудового пути.Свою площадку для молодежных инициатив создал и Белхимпрофсоюз. Его Молодежный совет организовал конкурс "Мастер! Химик-технолог", участники которого представили разработки для совершенствования производственных процессов. Среди интересных предложений - проект работника предприятия "Белшина", победивший в конкурсе, по созданию шин низкого давления для сельскохозяйственной техники.Тематика молодежных проектов охватывает разные направления: сохранение исторической памяти, профориентацию, волонтерскую деятельность и новые форматы взаимодействия с трудовыми коллективами. Все эти инициативы получают поддержку профсоюзов.Образовательная программа форума "Импульс" продолжится практическими занятиями по развитию личных компетенций, повышению правовой грамотности и обсуждением социально значимых вопросов. Одним из ключевых событий станет пленарная дискуссия "Время созидать: роль молодежи в развитии страны". Участники смогут представить свои предложения и обсудить дальнейшие направления молодежной профсоюзной работы.-0-