Молодежь сегодня не считает карьеру и семью взаимоисключающими понятиями - Шпилевская на женском форуме 

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Карьера и семья сегодня для молодежи не являются взаимоисключающими понятиями, отметила председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская во время второго республиканского молодежного женского форума "Женская энергия для большого дела", который проходит сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.Важно понимать актуальные запросы современных женщин, убеждена Ольга Шпилевская. Главный посыл форума - показать молодым девушкам, насколько они важны и задействованы в стране. "Всегда интересно наблюдать за работой секций, мыслями молодежи, их стремлениями, целями и задачами, чтобы понять, в каком направлении они хотят двигаться", - добавила она.По ее мнению, молодежь сегодня не считает карьеру и семью взаимоисключающими понятиями, наоборот, у них есть возможность успешно объединять эти сферы, и это будет актуально всегда. "Для них также важна и роль матери - это самое знаковое, что мы всегда отмечаем. И хорошо, что наши молодые девушки говорят о семье и ценностях", - объяснила председатель.Участниками форума стали около 200 молодых женщин в возрасте от 18 до 31 года, работающих в реальном секторе экономики. Форум направлен на раскрытие потенциала молодых женщин, формирование позитивного взгляда на семью и детей, а также поддержку в вопросах семейного благополучия. Кроме того, он стал площадкой и для открытого диалога, обмена опытом и генерации новых идей. Организаторами выступили молодежное крыло ОО "Белорусский союз женщин" и Молодежный совет при Совете Республики Национального собрания.Первый женский форум прошел в Минске в сентябре прошлого года. В 2026 году, объявленном Годом белорусской женщины, форум продолжает традицию поддержки женских инициатив и лидерства. "Мы всегда на мероприятиях смотрим на отдачу участников. И сегодня видно, что форум востребован. Девушки хотят собираться, у них есть планы на проведение третьего форума, они понимают, какие темы хотят еще обсуждать. Это уже стало хорошей и доброй традицией", - подытожила Ольга Шпилевская.-0-Фото Татьяны Матусевич