Молодежь Беларуси и Узбекистана на межпарламентском форуме в Хиве договорилась развивать сотрудничество 

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожная карта о сотрудничестве между Молодежным советом при Совете Республики Национального собрания Беларуси и Молодежным парламентом при Сенате Олий Мажлиса Узбекистана на 2026-2027 годы подписана сегодня в Хиве (Узбекистан), сообщает корреспондент БЕЛТА.



Подписание документа стало итогом совместного заседания этих молодежных структур, которое прошло на полях Узбекско-белорусского межпарламентского форума.



По словам председателя Молодежного совета Алины Ретьковой, дорожная карта - это не просто перечень мероприятий, а стратегический план действий, направленный на вывод двустороннего сотрудничества на принципиально новый уровень. Она учитывает ключевые сферы жизни молодых людей и предлагает конкретные механизмы для обмена опытом и реализации совместных инициатив.



Алина Ретькова обозначила несколько ключевых направлений. Во-первых, стороны договорились об информационном и медийном взаимодействии.



"Мы планируем не только освещать наши проекты, но и учиться друг у друга тому, как молодежные парламенты работают в соцсетях и традиционных СМИ. Особое внимание уделим медиабезопасности и противодействию деструктивному контенту, что сегодня критически важно для защиты нашего молодого поколения", - отметила она.



Во-вторых, социальная защита и поддержка молодежи. Предполагается реализовать блок телемостов. "Мы проведем сравнительный анализ систем льгот для молодых специалистов, обсудим жилищные программы и льготное кредитование, а также меры поддержки тех, кто решил связать свою жизнь с селом. Это позволит нам перенять лучшие практики для решения общих задач", - сказала председатель Молодежного совета.



В-третьих, молодежь Беларуси и Узбекистана планирует развивать региональное партнерство и парламентаризм. По словам Алины Ретьковой, особое значение имеет установление побратимских связей между конкретными регионами. "Мы переходим от общих слов к конкретной дружбе между областями. Телемост по структуре и полномочиям региональных парламентов поможет нам понять, как эффективнее отстаивать интересы молодежи на местах", - пояснила она.



Председатель Молодежного совета подчеркнула, что дорожная карта - прочный фундамент для совместной работы в 2026-2027 годах. Она демонстрирует готовность молодежи Беларуси и Узбекистана не просто декларировать дружбу, а вместе строить работающие механизмы поддержки молодежи.



"Мы, Молодежный совет, приложим все усилия, чтобы каждый пункт этого плана был реализован и принес реальную пользу молодым гражданам наших стран", - резюмировала Алина Ретькова.-0-