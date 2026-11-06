Мокрый снег и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 6 ноября

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сегодня на отдельных участках дорог страны ожидается гололедица. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Сегодня будет облачно с прояснениями. Преимущественно по восточной половине пройдут небольшие осадки (дождь, мокрый снег). На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется северо-западный, северный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха днем будет 2-8 градусов тепла.-0-
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