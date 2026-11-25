25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на отдельных участках дорог ожидается гололедица, местами - налипание мокрого снега. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Будет преобладать облачная погода. Днем местами пройдут небольшие осадки, в основном снег, мокрый снег. Ветер прогнозируется северо-западный 4-9 м/с.
Температура воздуха в течение суток составит от минус 3 до плюс 3 градусов.-0-
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