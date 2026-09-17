Моя Беларусь - сильная, и я ее продолжение - представитель молодежного крыла БСЖ

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь - сильная, и нынешняя молодежь - ее продолжение, отметила представитель молодежного крыла организации БСЖ одного из банков Марта Шимулевич во время молодежного форума "Молодежь. Беларусь. Будущее" во Дворце спорта, посвященного Дню народного единства, передает корреспондент БЕЛТА."Моя Беларусь - сильная, и я ее продолжение", - сказала Марта Шимулевич.Три года назад на этой сцене девушка получила свой заветный титул "Мисс зрительских симпатий". А уже на завтра на субботнике вместе с неравнодушными белорусами высадила деревья на Аллее мира."Ежедневно в крупнейшем банке страны я решаю серьезные рабочие задачи, а на выходные меня зовет мой родной Молодечно. И я приезжаю не в гости, а в высаженный дедом сад, где мы всей семьей собираем спелые, сочные яблоки", - рассказала девушка."Чувствуете этот запах? - обратилась она к залу. - Это запах моего детства, запах моей Родины".Девушка рассказала, что в этом году ей посчастливилось принять участие в акции "Беларусь адзiная". Ее участники побывали во всех областях. Марта Шимулевич подчеркнула, "что с такой молодежью наше будущее точно в надежных руках".По ее словам, участие в акции было потрясающим опытом и важной частью ее жизни.Девушка рассказала и о своей личной жизни. Вечером она возвращается домой и готовит теплый вкусный ужин для своей семьи. "Знаете, все эти успехи - это не только моя заслуга. За мной - род, сильный и одновременно нежный, - продолжила она. - Мама показала, как быть хозяйкой, той самой хранительницей домашнего очага, где тебя всегда ждут и принимают такой, какая ты есть. Бабушка всю жизнь проработала учителем и именно она вложила в меня мудрость и любовь к знаниям. Она научила слушать и слышать, видеть потенциал каждого и помогать его раскрывать".Марта Шимулевич подчеркнула, что ее семья и ее род дают ей силы. Она призналась, что не выбирает между карьерой и домом, между красотой и трудом. Она гордится, что выросла в стране, где все это едино."Пусть так будет и дальше. И пусть мои дети станут продолжением нашего рода и любимой Беларуси", - заключила она.Молодежный форум "Молодежь. Беларусь. Будущее" - масштабное событие, которое объединило рабочую и учащуюся молодежь, лидеров и творцов, волонтеров и специалистов - молодых патриотов, чьи энергия, талант и преданность родной земле - живое подтверждение тому, что Беларусь имеет не только великое прошлое, но и сильное настоящее и успешное будущее.Форум включает шесть тематических блоков. Через выступления спикеров, а это представители патриотических молодежных общественных объединений, движений и других структур, концертные номера и ряд художественных решений раскрываются образы героизма, миролюбия, трудолюбия народа, национального наследия, образ белорусской женщины и молодости.-0-