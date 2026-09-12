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"Мое призвание - спасать": 159 курсантов Университета гражданской защиты МЧС принесли присягу в Минске

Опубликовано:

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Общество
12 сентября 2026, 11:14

"Мое призвание - спасать": 159 курсантов Университета гражданской защиты МЧС принесли присягу в Минске

Фото МЧС
Фото МЧС
Фото МЧС
12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На площади Государственного флага в Минске приняли присягу 159 курсантов Университета гражданской защиты МЧС, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил глава спасательного ведомства Вадим Синявский, интерес абитуриентов к изучению спасательного дела с каждым годом растет. "Набор прошел очень хорошо. Конкурс по итоговым поступившим личным делам - около трех человек на место. Нужно отметить, что только 47% ребят и девчат прошли медицинскую комиссию. То есть, уровень, который мы предъявляем к нашим будущим спасателям, очень высокий", - подчеркнул он.

По его словам, курсанты должны быть сильными, крепкими, подготовленными и здоровыми, потому что решать сложные задачи, с которыми сталкиваются спасатели, может только по-настоящему крепкий человек. "Мы сегодня привели к присяге 159 человек, которые завтра сядут за парты и приступят к изучению всего курса спасательного дела на протяжении четырех лет. Это очень сложная работа, потому что современные технологии, подходы, физическая нагрузка, да и практические действия, требуют от них большой самоотдачи, терпения и требовательности к себе", - отметил министр.
Глава МЧС также напомнил, что курсанты университета активно участвуют в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций. "Ураганы, которые обрушились на нашу страну за последние годы - Могилев, Минский район, Вилейка в этом году и ряд других мест, - ребята активно отрабатывают. Они выезжают на места чрезвычайных ситуаций, помогают населению, участвуют в ликвидации последствий. Поэтому и на практике себя проявляют очень хорошо", - добавил он.

Курсант Матвей Капкович рассказал, что его путь в профессию начался в лицее МЧС. "Я поступил в лицей МЧС, отучился там пять лет. И я понял, что мое призвание - это спасать. Я решил продолжать спасательскую деятельность и поступил в Университет гражданской защиты", - поделился он. 

Матвей также рассказал о своих ощущениях во время церемонии. "Было очень волнительно. Когда ты уже в первой шеренге стоишь, тебе нужно выходить, просто теряешься. Но я собрался, сделал уверенно два шага, доложил и принес присягу", - сказал курсант.
Курсант Карина Чикановская, одна из 10 девушек, поступивших в этом году, отметила, что поступить было сложно из-за высоких баллов, но при наличии желания цель достижима. "Мы поступили сюда, чтобы защищать жизни людей", - подчеркнула она. 

На вопрос о выборе профессии Карина ответила: "Я выбрала эту профессию, потому что хочу помогать людям и заботиться об их безопасности". Она также сообщила, что родители отнеслись к ее выбору положительно и поддержали ее.
В торжественном мероприятии приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский, почетные гости, командно-преподавательский состав, родные и близкие курсантов.-0-

Фото МЧС
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