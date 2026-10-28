Модернизация и капремонт. Какие задачи стоят перед ЖКХ Беларуси до 2035 года

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие задачи стоят перед отраслью жилищно-коммунального хозяйства Беларуси до 2035 года, рассказал заместитель министра ЖКХ Андрей Ромашко на пленарном заседании Международной научно-практической конференции "Государственное управление в XXI веке: основные направления и перспективы развития". Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЖКХ.





Одним из ключевых инструментов развития отрасли является Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства до 2035 года. Она предусматривает комплекс мер по модернизации инфраструктуры, повышению качества услуг и созданию комфортной среды для жизни.





В частности, в 2026-2030 годах планируется ежегодно выполнять капитальный ремонт не менее 2,8 млн кв.м общей площади жилых домов. До 2035 года предстоит заменить около 5 тыс. лифтов и отремонтировать более 85 мостовых сооружений. Также предусмотрен ежегодный ремонт не менее 2% придомовых территорий многоквартирных жилых домов, 3,4% улично-дорожной сети и не менее 15% тепловых сетей со сверхнормативными сроками эксплуатации.





Отдельное направление - обращение с коммунальными отходами. К концу 2035 года планируется довести уровень их использования до 90%.





"Важно, чтобы все инициативы были направлены на улучшение качества жизни граждан, обеспечение экологической устойчивости и повышение экономической эффективности. Только в этом случае можно ожидать значительных изменений в сфере ЖКХ, которые будут способствовать созданию комфортной и безопасной среды для будущих поколений", - сказал Андрей Ромашко.-0-