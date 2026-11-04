Модельное законодательство ОДКБ помогает формировать правовую основу евразийской безопасности - Поспелов

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентская ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за 20 лет подготовила 104 модельных правовых акта, направленных на сближение национального законодательства государств-членов и противодействие современным угрозам. Об этом заявил ответственный секретарь Парламентской ассамблеи ОДКБ Сергей Поспелов на тематической сессии "ОДКБ в Большой Евразии: состояние и перспективы" IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Сергея Поспелова, парламентарии работают над сближением правовых систем государств-членов, опираясь на международное право, принципы консенсуса и упреждающий подход. "Наша задача - объединить наши правовые системы во имя безопасности не только нашей организации, но и в целом Большой Евразии", - подчеркнул он. По словам Сергея Поспелова, парламентарии работают над сближением правовых систем государств-членов, опираясь на международное право, принципы консенсуса и упреждающий подход. "Наша задача - объединить наши правовые системы во имя безопасности не только нашей организации, но и в целом Большой Евразии", - подчеркнул он.





Для этого проводятся мониторинг военно-политической обстановки в регионах вблизи рубежей организации, сравнительный анализ ситуации и национального законодательства, а также ведется работа над нормативно-правовой базой. Одним из важных направлений Сергей Поспелов назвал совершенствование понятийного аппарата документов, прежде всего в сфере стратегического планирования.

По его словам, использование общей терминологии помогает сближать национальные законодательства и становится инструментом восстановления доверия. "Совместная работа и использование общепризнанной терминологии для наших стран представляет не только фактор сближения национальных законодательств, но также действенный механизм возобновления доверия и построения архитектуры евразийской безопасности", - отметил ответственный секретарь Парламентской ассамблеи. По его словам, использование общей терминологии помогает сближать национальные законодательства и становится инструментом восстановления доверия. "Совместная работа и использование общепризнанной терминологии для наших стран представляет не только фактор сближения национальных законодательств, но также действенный механизм возобновления доверия и построения архитектуры евразийской безопасности", - отметил ответственный секретарь Парламентской ассамблеи.





Отдельное значение он придал экспертному обмену на международных научных площадках. Такие встречи позволяют повышать достоверность и научную обоснованность оценок и прогнозов, которые используются при подготовке документов по мониторингу военно-политической обстановки. Очередной такой документ планируется представить 2 декабря на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Москве.

Говоря о современных вызовах, Сергей Поспелов обратил внимание на нарастание милитаризации в Европе и расширение спектра угроз коллективной безопасности. Среди них он перечислил военные, гибридные, когнитивные, экономические и информационные методы давления, кибератаки, диверсии и саботаж на критически важных объектах, использование технологий искусственного интеллекта, а также риски, связанные с трансграничной преступностью и незаконной миграцией. Говоря о современных вызовах, Сергей Поспелов обратил внимание на нарастание милитаризации в Европе и расширение спектра угроз коллективной безопасности. Среди них он перечислил военные, гибридные, когнитивные, экономические и информационные методы давления, кибератаки, диверсии и саботаж на критически важных объектах, использование технологий искусственного интеллекта, а также риски, связанные с трансграничной преступностью и незаконной миграцией.

По оценке Сергея Поспелова, эти обстоятельства требуют модернизации системы коллективной безопасности, в том числе ее правовых механизмов. В этой работе важную роль играет модельное законодательство Парламентской ассамблеи ОДКБ. Среди уже принятых документов он выделил модельные законы о противодействии терроризму, информационной безопасности и защите критически важных информационных структур. По оценке Сергея Поспелова, эти обстоятельства требуют модернизации системы коллективной безопасности, в том числе ее правовых механизмов. В этой работе важную роль играет модельное законодательство Парламентской ассамблеи ОДКБ. Среди уже принятых документов он выделил модельные законы о противодействии терроризму, информационной безопасности и защите критически важных информационных структур.





Сейчас парламентарии работают над проектами документов в сфере биологической безопасности, противоминной деятельности, противодействия кибермошенничеству, незаконной миграции, управления искусственным интеллектом и защиты от беспилотных аппаратов. "Имплементация модельных актов позволяет сближать наше национальное законодательство относительно всего спектра угроз", - подчеркнул Сергей Поспелов.

Он предложил использовать опыт Парламентской ассамблеи ОДКБ при формировании архитектуры евразийской безопасности и разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке.-0- Он предложил использовать опыт Парламентской ассамблеи ОДКБ при формировании архитектуры евразийской безопасности и разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке.-0-





Фото Андрея Синявского